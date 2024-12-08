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Эксперты: В 2025 году спрос на недвижимость снова возрастет, она станет дороже

Новости и статьи
27 декабря 2024
19:30
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Ожидается, что в 2025 году спрос на чешскую недвижимость снова возрастет, что приведет к дальнейшему росту цен. Причиной повышения интереса станет улучшение экономической ситуации и постепенное небольшое снижение ставок по ипотеке. Как и в этом году, старые квартиры также должны подорожать на 1% из-за снижения объемов жилищного строительства и, соответственно, уменьшения предложения на рынке. Одновременно с жильем, занимаемым владельцами, аналогичным образом подорожает и арендная плата. Стоимость инвестиций в коммерческую недвижимость тоже вырастет по сравнению с этим годом. Об этом ČTK рассказали опрошенные эксперты по недвижимости.
«В следующем году можно ожидать продолжения тенденции постепенного умеренного удорожания и роста спроса на недвижимость. Причин для этого несколько — будь то снижение процентных ставок по ипотеке или восстановление экономики. Жилье стало дороже, и если мы оглянемся на время до ковида, то рост действительно очень высок. Дома для семьи становятся роскошью, которую большинство не могут себе позволить даже с ипотекой», — говорит Михал Мачек, владелец риелторской группы Evropa.

По мнению Люмира Кунца, управляющего директора платформы недвижимости FérMakléři.cz, в 2025 году старые объекты ожидает такое же развитие событий, как и в этом году. «На рынке по-прежнему будет не хватать новых проектов, поэтому те, кто хочет приобрести собственный дом, скорее всего, будут рассматривать старые варианты недвижимости в хорошем состоянии. Вероятное снижение ставок по ипотеке в сочетании с вышеупомянутым отсутствием предложения позволит продавцам еще больше повысить цены», — говорит Кунц.

По данным консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank, в следующем году ожидается рост цен на жилье, занимаемое владельцами и сдаваемое в аренду, на 5–10%.

Снижение доступности собственного жилья приведет к дальнейшему развитию рынка аренды, считает компания. Для самих инвесторов, помимо квартир, построенных для сдачи в аренду, привлекательным сектором остается логистика.

Однако Knight Frank ожидает лишь незначительного восстановления в следующем году после того, как в этом году произошло снижение промышленного производства и возникли проблемы в автомобильной промышленности. Тем не менее некоторые инвесторы проявляют интерес, например, к многофункциональным центрам и отелям. Рынок офисной недвижимости также постепенно начинает восстанавливаться после спада, поскольку после пандемии коронавируса люди снова начинают проводить больше времени на рабочем месте — вместо того, чтобы работать из дома, — добавляют в компании.

Эти тенденции в целом подтверждает и другая консалтинговая фирма по недвижимости, CBRE. По ее словам, инвестиционная активность в первом квартале будет высокой, так как несколько крупных сделок сейчас находятся на финальной стадии переговоров. Ожидается, что в 2025 году инвестиции в коммерческую недвижимость в Чехии значительно превысят 50 млрд чешских крон (2 млрд евро). В этом году этот показатель составляет около 38 млрд чешских крон (1,5 млрд). Основная доля инвестиций по-прежнему должна поступать от местных организаций, но компания также ожидает возобновления роста интереса со стороны иностранных инвесторов.
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