Половина пражских офисов устаревает. Некоторые превратят в квартиры

Офисный фонд Праги чувствует себя относительно хорошо по сравнению с Европой. В таких городах, как Милан, Барселона или Париж, более 80% зданий устаревают. В Праге, согласно исследованию консалтинговой компании Cushman & Wakefield, проблема касается 47% зданий. Среди основных рынков только в Будапеште и Варшаве ситуация лучше.



В последние годы владельцам зданий и их арендаторам приходится вкладывать больше средств в ремонт офисов, чем раньше. Например, они находятся под давлением со стороны банков, которые уделяют все больше внимания компаниям, владеющим и размещающим недвижимость, которая является устойчивой и отвечает экологическим стандартам.



Инвестиции в энергосбережение также необходимы ввиду уже принятой директивы, согласно которой к 2050 году все новые и старые здания должны быть климатически нейтральными.



Здания, не прошедшие такую ​​модернизацию, в будущем могут прийти в негодность. Сдать их практически невозможно.



Отголоски пандемии также способствуют изменениям. После этого компании перешли на модель, при которой работники приходят в офис только на несколько дней в течение недели, а остальное время работают дома.



«В Западной Европе благодаря введению гибридной работы все больше офисов остается пустующими, поэтому предлагается использовать их под жилье», — говорит Радка Новак, руководитель отдела аренды офисов Cushman & Wakefield.



Девелоперы также меняют свои планы



Идеи по переоборудованию старых офисных зданий в квартиры уже появляются в Чехии. Например, «Дом Радость» на Жижкове, известный также как Дом профсоюзов. Раньше здесь располагалась штаб-квартира профсоюза. Его нынешний владелец, семья Валовых, владеющая также компанией Siko, хочет построить в нем 600 небольших квартир для сдачи в аренду.



«Наша идея и план — превратить этот дом в открытое пространство для людей, как и хотели архитекторы», — рассказал в этом году директор «Дома Радость» Томаш Кашпар.



Другие также планируют переоборудовать офисы в квартиры. Например, девелопер YIT упомянул, что мог бы таким образом распорядиться зданием Kuta Centrum, которое купил осенью прошлого года.



Другие компании меняют планы по новому строительству. Например, представители J&T Real Estate или Penta Real Estate разрешают строительство жилых домов вместо некоторых офисов.



Реконструкции способствует и то, что цены на офисные здания и другие виды недвижимости постепенно сближаются. «Конечно, не все офисные здания подходят для такой трансформации — у некоторых плохая планировка, другие переделывать будет слишком дорого», — заявил Новак.



Хотя в Праге эта тенденция только зарождается, она уже широко распространилась по всему миру. В Мадриде, например, за последние четыре года более 300 000 квадратных метров офисных помещений были переоборудованы в апартаменты или отели. А в крупных американских городах, согласно исследованию RentCafe, в этом году таким образом будет создано более 55 000 квартир.