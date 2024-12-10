Интерес к квартирам в горах ослабевает. На популярных курортах они стоят дороже, чем в Праге

Квартиры в проекте резиденции Slunečný svah, который реализует девелопер PSN, стоят более 200 000 крон за квадратный метр.



Горные коттеджи и квартиры были одним из способов вырваться из больших городов на природу в период ковидных ограничений. Но после пандемии апартаменты потеряли часть своей привлекательности. Более того, высокая инфляция и снижение уровня жизни нанесли им урон, заставив некоторых чехов передумать вкладывать деньги в недвижимость.



Охлаждению спроса способствовали и высокие цены, которые продавцы требуют за горную недвижимость. На популярных курортах в последние годы они находятся на уровне средней новой квартиры в Праге. Иногда они даже превышают этот порог.





Если квадратный метр в пражской новостройке стоит примерно 160 000 крон, то в случае с квартирой в Шпиндлерув-Млыне продавцы хотят 200 000, согласно данным агентства недвижимости RE/MAX. Например, 60-метровая квартира стоит 12 миллионов крон. В Пец-под-Снежкой цены примерно на 20 000 крон за метр ниже.



За последние несколько лет цены значительно выросли, но сейчас они, похоже, достигли своего потолка. «На рынке появляется все больше недвижимости, но она дольше остается непроданной, что говорит о том, что цены завышены», — объясняет Радек Фаркаш, владелец RE/MAX Gold, агентства недвижимости, работающего в этом районе.



Покупатели в этом году активны в основном в регионе Крушне-Горы. Например, они ищут квартиры в окрестностях Клиновца, где цены составляют около 100 000 крон за квадратный метр.



Несмотря на снижение спроса, владельцы медлят со снижением цен. В течение последнего года стоимость недвижимости не менялась.



Горы по-прежнему привлекательны и летом

Даже нынешнее охлаждение спроса не останавливает инвесторов, которые планируют строительство новых квартир на курортах. Например, девелоперская компания PSN в Шпиндлерув-Млыне реконструирует бывший пансион, где будет построено девять апартаментов и две квартиры. Недавно отдел недвижимости инвестиционной компании Penta также приобрел там землю под строительство.



Компании делают ставку на то, что в будущем горы будут привлекательны не только зимой. Владельцы местных курортов все чаще инвестируют в деятельность, которая может осуществляться летом или круглый год.



Таким образом, чешские курорты следуют зарубежным моделям. Такой подход оказался для них успешным, и интерес покупателей к местной недвижимости растет.



«Местные покупатели все чаще ищут энергоэффективные дома с круглогодичным доступом, в то время как интерес к летнему туризму растет в геометрической прогрессии», — говорит Ленка Шинделаржова, руководитель отдела исследований Knight Frank.





Рост интереса логично влечет за собой рост цен. В Альпах, например, цены на недвижимость за последний год выросли на 9%.