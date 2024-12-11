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Чехи заняли сотни миллиардов крон для покупки жилья в прошлом году

Новости 420on
7 января 2025
22:00
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В прошлом году чехи вернулись к покупке собственного жилья. Однако большое количество клиентов все еще ждет, подешевеет ли недвижимость, прогнозируют аналитики.
В 2024 году банки Чешской Республики профинансировали жилищные кредиты на сумму 305 миллиардов чешских крон, что является самым большим показателем за последние три года. По сравнению с рекордным 2021 годом рынок все еще отстает, более чем на 250 миллиардов чешских крон.

«У рынка жилья был успешный год. Чешская экономика оттолкнулась от дна, и реальные зарплаты работников снова растут. Интерес покупателей стимулируется снижением средней процентной ставки по ипотеке, отложенным спросом и возобновлением роста цен на недвижимость», — прокомментировал Мартин Вашек, генеральный директор и председатель совета директоров ČSOB Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna.

По его словам, только в прошлом году группа предоставила жилищное финансирование более чем 26 тысячам домохозяйств. Объем ипотечных кредитов в ČSOB превысил 63 миллиарда чешских крон, а кредитов из строительных сбережений — 11 миллиардов чешских крон.

В связи с ожидаемым развитием рынка, которое включает в себя не только снижение процентных ставок, но и дальнейший рост цен на недвижимость, глава Hypoteční banka заявил, что объем жилищного финансирования, предоставленного в этом году, должен продолжить расти и составить около 349 миллиардов чешских крон.

«Если в экономике не произойдет ничего непредвиденного, ставки по ипотечным кредитам для клиентов могут снизиться еще больше. Во второй половине этого года они могут составить около 4,5%», — сказал Мирослав Зетек, заместитель председателя правления ČSOB Hypoteční banka.

В связи с ожидаемым снижением процентных ставок доля ипотечных кредитов существенно не изменится, считает банковский эксперт ČSOB. Большинство клиентов в ожидании будущих более выгодных ставок сейчас предпочитают фиксировать ипотеку на три года и менее — около 95%, в то время как до 2022 года девять из десяти клиентов фиксировали ипотеку на пять лет и более.

«Это вполне логичное изменение, если, конечно, предположить, что сценарий снижения процентных ставок сбудется. Напротив, продлить фиксацию будет очень сложно. Но не исключено, что, например, пятилетние фиксации в ближайшие годы подорожают. Однако за риск досрочного рефинансирования придется платить и справедливо делить его между банком и клиентом», — говорит Мартин Вашек.
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