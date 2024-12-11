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Ставки по ипотечным кредитам в Чехии постепенно снижаются, однако существенного удешевления кредитов ждать не стоит

Новости 420on
8 января 2025
09:00
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Ипотека в этом году будет дешеветь, прогнозируют банкиры и ипотечные эксперты. Но темпы будут не такими, как в прошлом году, и удешевление будет происходить медленно.
Январь этого года и январь прошлого — как день и ночь. В прошлом году не только клиенты, но и многие специалисты в области ипотечного кредитования ожидали достаточно динамичного снижения процентных ставок по ипотеке. Однако, учитывая подход банков, в итоге этого не произошло, и за весь год ставки снизились менее чем на один процентный пункт.

В этом году прогнозы экспертов более умеренные. В 2025 году ставки по ипотеке должны продолжить снижаться, но очень медленно. И это несмотря на развитие событий в январе, когда процентные ставки по ипотеке, согласно индексу Swiss Life Hypoindex, зафиксировали относительно значительное снижение — менее чем на десятую долю процентного пункта. Тем не менее, индекс по-прежнему превышает пять процентов.

Средняя ставка предложения по ипотечным кредитам в январе этого года достигла 5,13 процента, согласно данным Swiss Life Hypoindex. В декабре 2024 года она составляла 5,22 процента. Таким образом, за один месяц она снизилась на девять базисных пунктов, что можно считать довольно резким снижением, учитывая прошлогоднюю динамику.

Три крупнейших банка — Česká spořitelna, ČSOB и Komerční banka- внесли основной вклад в это снижение. В конце прошлого года они решили снизить процентные ставки по ипотечным кредитам, подобно тому, как это уже сделали некоторые более мелкие банки-конкуренты. Например, Komerční banka скорректировал свои ставки незадолго до рождественских праздников, предложив ипотечные кредиты по ставкам от 4,79 % на два и три года.

«В первые месяцы этого года я ожидаю снижения ставок в пределах нескольких десятых процента, что будет связано с традиционным весенним стартом ипотечного рынка. Однако, учитывая сохраняющееся инфляционное давление в экономике, до конца года можно ожидать лишь очень постепенного снижения ставок», — говорит Иржи Сикора, ипотечный аналитик Swiss Life Select.

По мнению Мартина Вашека, генерального директора и председателя правления банка ČSOB Hypoteční banka, во второй половине этого года ставки по ипотечным кредитам могут снизиться примерно до 4,5 процента.

По словам Иржи Сикоры, падение ставок не поддерживается подходом Чешского национального банка, который на последнем заседании правления в прошлом году решил прервать серию падений процентных ставок, которая длится уже ровно год. ЧНБ снизил свою основную процентную ставку с семи процентов до четырех процентов с декабря 2023 года и теперь решил сделать паузу.

«Учитывая декабрьское решение ЦБН оставить ставки на текущем уровне, резкого снижения ипотечных ставок ожидать не стоит. Это справедливо не только для начала этого года, но и, вероятно, для всего 2025 г. Можно предположить, что ставки по ипотеке будут постепенно приближаться к отметке 4%. Однако вместе со снижением ставок начнется рост цен на недвижимость, поэтому ждать от покупателей значительно более низких ставок в течение длительного периода времени не имеет особого смысла», — говорит Иржи Сикора из Swiss Life Select.

По мнению Тома Кадержабека, руководителя отдела продуктов Swiss Life Select, конкурентная среда может способствовать снижению процентных ставок по ипотечным кредитам.

«Например, крупный банк может проводить более агрессивную ценовую политику. Однако вопрос в том, насколько это реально, ведь банки устраивает текущая ситуация и более высокая маржа. Поэтому нам придется подождать, когда ставки начнут расти с трех лет», — говорит Кадержабек.

Средняя сумма погашения упала ниже 21 000 крон

Если прогнозы о снижении ставок сбудутся, клиенты банка также смогут подготовиться к снижению выплат по кредитам. В настоящее время клиент с кредитом на сумму 3,5 миллиона чешских крон, оформленным на сумму до 80 процентов от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,13 процента будет выплачивать 20 730 чешских крон в месяц. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом ежемесячный платеж снизился примерно на 1 000 чешских крон.

Однако наряду с этим произойдет и дальнейшее повышение процентов по жилищным кредитам. Уже сейчас группа ČSOB прогнозирует увеличение объема новых и рефинансированных жилищных кредитов для всего внутреннего рынка примерно на 44 миллиарда чешских крон по сравнению с прошлым годом.
кредитование процентные ставки ипотеки банки покупка недвижимости Чехия
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