Тысячи новых квартир скоро появятся на рынке Чехии, но они будут стоить дороже, чем раньше

«По сравнению с прошлым годом в этом году планируется больше крупных проектов, которые начнут строиться и поступят в продажу», — говорит Йозеф Лебеда из Resimo, сервиса, помогающего людям покупать квартиры в новостройках.





В общей сложности ожидается, что на рынки Праги и Брно поступят тысячи новых квартир. Точное количество будет зависеть от того, успеют ли застройщики вовремя получить разрешение на строительство. Это очень важный момент для компаний и покупателей. Обычно крупные застройщики включают квартиры в свои прайс-листы в тот момент, когда получают окончательное разрешение от властей.





Планов на рынке много. Например, девелопер Ekospol планирует предложить в этом году около 250 квартир в двух проектах. Кроме того, ожидается поступление в продажу более сотни квартир в проекте Vision Karlín в Праге от Sekyra Group. Застройщик Central Group намерен продолжить строительство своих проектов в Глоубетине и Жижкове.





В Брно компания Domoplan хочет построить 13-этажный проект на 80 квартир, а J&T Real Estate запустит новый проект Trio Brno на 500 квартир.





Активность на рынке недвижимости стимулируется его восстановлением в прошлом году, когда люди снова начали массово покупать новые квартиры после нескольких лет спада.





Согласно анализу ČSOB, в прошлом году банки выдали населению 305 миллиардов крон на приобретение жилья. По объему выданных средств это был третий самый сильный год за последние 15 лет. В этом году ожидается рост рынка примерно на 15%.





На полмиллиона крон больше





Однако те, кто заинтересован в покупке недвижимости, ожидают дальнейшего роста цен в этом году. С этим согласны практически все эксперты рынка недвижимости. Чаще всего они предполагают, что к концу года квартиры подорожают примерно на 5-10%. Такой диапазон указала, например, в своем прогнозе консалтинговая компания Knight Frank.





В случае с пражскими новостройками 5-процентный рост цен сделает среднюю 70-метровую квартиру дороже более чем на 560 000 крон. Она будет стоить около 11,8 миллиона. В Брно такая же квартира подорожает на 460 000 и составит около 9,8 миллиона крон.





«По нашим оценкам, рост будет немного выше 5%», — сказал Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka. Банк также следит за развитием цен в новых и старых многоквартирных домах.





Даже оживление строительства не поможет остановить рост цен. Отчасти это связано с тем, что, несмотря на возросшую активность застройщиков, она все еще недостаточна. В Праге, например, необходимо ежегодно выдавать разрешение на строительство от 10 000 до 15 000 квартир, к чему столица пока не может приблизиться.





Более того, по словам застройщиков, темпы строительства в этом году скорее исключительны. «Это отложенное предложение предыдущих двух лет. Скоро оно закончится», — говорит Душан Куновский, владелец девелоперской компании Central Group.





Эксперты ожидают, что девелоперы выпустят готовые проекты в продажу в течение ближайших двух лет. Если к тому времени выдача разрешений не ускорится, предложение может начать сокращаться. Это усилит давление на цены в сторону повышения.