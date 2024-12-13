Старые квартиры в конце года подорожали, квадратный метр стоил 68 421 крону

В среднем цены на старые квартиры в Остраве и Усти-над-Лабем в четвертом квартале 2024 года выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. В Пльзене и Ческе-Будеевице — на 15%, а в Праге — на 12%. Меньше всего квартиры подорожали в Брно — на 10% и в Градце-Кралове — на 11%. Согласно анализу, квартальный рост цен на старые квартиры замедляется. По сравнению с третьим кварталом они выросли в среднем на 5%, а наибольший 6-процентный рост был зафиксирован в Остраве.



В абсолютном выражении цена за квадратный метр в Праге выросла почти на 15 000 крон и составила в конце года 136 652 кроны. В Брно старую квартиру в хорошем состоянии можно было купить в среднем за 106 865 крон за квадратный метр, а обычная цена квартиры площадью 80 квадратных метров выросла по сравнению с прошлым годом на 756 000 крон.



Согласно анализу, рост цен был обусловлен недостаточным предложением недвижимости на рынке и готовностью покупателей принять процентные ставки на рынке. По оценкам ČSOB stavební spořitelna, в прошлом году банки и строительные общества Чехии выдали кредитов на жилищное финансирование на сумму 305 миллиарда крон, что на 135 миллиарда больше, чем в 2023 году. Объем ипотечных кредитов составил 256 миллиарда крон после 137 миллиарда крон годом ранее. Размер кредитов из строительных сбережений вырос на 16 миллиардов крон до 49 миллиардов крон.



В соответствии с опубликованными данными Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале января вновь снизилась на 0,09% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,13%.





Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, оформленному на сумму до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,13%, составил в январе 20 730 крон. По сравнению с предыдущим годом она снизилась примерно на 1 000 крон.