Старые квартиры в конце года подорожали, квадратный метр стоил 68 421 крону
8 января 2025
15:00
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Старые квартиры в последнем квартале прошлого года подорожали в среднем на 17% по сравнению с предыдущим. Медианная цена за квадратный метр составила 68 421 крону. Ни в одном из крупных чешских городов цены не упали, даже в сравнении по кварталам. Причиной тому стало недостаточное предложение недвижимости на рынке и готовность покупателей брать более дорогие ипотечные кредиты, следует из анализа платформы недвижимости FérMakléři.cz. Цены на старые квартиры росли на протяжении всего прошлого года. Более того, эксперты ожидают, что тенденция продолжится и в этом году.
В среднем цены на старые квартиры в Остраве и Усти-над-Лабем в четвертом квартале 2024 года выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. В Пльзене и Ческе-Будеевице — на 15%, а в Праге — на 12%. Меньше всего квартиры подорожали в Брно — на 10% и в Градце-Кралове — на 11%. Согласно анализу, квартальный рост цен на старые квартиры замедляется. По сравнению с третьим кварталом они выросли в среднем на 5%, а наибольший 6-процентный рост был зафиксирован в Остраве.
В абсолютном выражении цена за квадратный метр в Праге выросла почти на 15 000 крон и составила в конце года 136 652 кроны. В Брно старую квартиру в хорошем состоянии можно было купить в среднем за 106 865 крон за квадратный метр, а обычная цена квартиры площадью 80 квадратных метров выросла по сравнению с прошлым годом на 756 000 крон.
Согласно анализу, рост цен был обусловлен недостаточным предложением недвижимости на рынке и готовностью покупателей принять процентные ставки на рынке. По оценкам ČSOB stavební spořitelna, в прошлом году банки и строительные общества Чехии выдали кредитов на жилищное финансирование на сумму 305 миллиарда крон, что на 135 миллиарда больше, чем в 2023 году. Объем ипотечных кредитов составил 256 миллиарда крон после 137 миллиарда крон годом ранее. Размер кредитов из строительных сбережений вырос на 16 миллиардов крон до 49 миллиардов крон.
В соответствии с опубликованными данными Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале января вновь снизилась на 0,09% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,13%.
В абсолютном выражении цена за квадратный метр в Праге выросла почти на 15 000 крон и составила в конце года 136 652 кроны. В Брно старую квартиру в хорошем состоянии можно было купить в среднем за 106 865 крон за квадратный метр, а обычная цена квартиры площадью 80 квадратных метров выросла по сравнению с прошлым годом на 756 000 крон.
Согласно анализу, рост цен был обусловлен недостаточным предложением недвижимости на рынке и готовностью покупателей принять процентные ставки на рынке. По оценкам ČSOB stavební spořitelna, в прошлом году банки и строительные общества Чехии выдали кредитов на жилищное финансирование на сумму 305 миллиарда крон, что на 135 миллиарда больше, чем в 2023 году. Объем ипотечных кредитов составил 256 миллиарда крон после 137 миллиарда крон годом ранее. Размер кредитов из строительных сбережений вырос на 16 миллиардов крон до 49 миллиардов крон.
В соответствии с опубликованными данными Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале января вновь снизилась на 0,09% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 5,13%.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 миллиона крон, оформленному на сумму до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,13%, составил в январе 20 730 крон. По сравнению с предыдущим годом она снизилась примерно на 1 000 крон.
В этом году, по мнению экспертов, спрос на недвижимость должен снова возрасти, что приведет к дальнейшему росту цен. Как и в прошлом году, старые квартиры должны подорожать на 1% из-за снижения объемов жилищного строительства и, соответственно, сокращения предложения на рынке. По их мнению, аналогичным образом должна вырасти и арендная плата за жилье, занимаемое владельцами.
Сравнение динамики цен на квартиры всех размеров по городам:
|Город
|Q4 2024; цена за м² (CZK)
|Q3 2024; цена за м² (CZK)
|Q4 2023; цена за м² (CZK)
|Квартальное изменение (Q4 2024/Q3 2024)
|Годовое изменение (Q4 2024/Q4 2023)
|Брно
|106 865
|104 920
|97 410
|2%
|10%
|Ческе-Будеёвице
|75 920
|73 230
|65 505
|3%
|15%
|Градец-Кралове
|80 676
|78 216
|72 654
|3%
|11%
|Оломоуц
|80 086
|79 142
|71 272
|1%
|12%
|Острава
|53 509
|50 643
|44 483
|6%
|20%
|Пльзень
|73 616
|72 719
|63 823
|1%
|15%
|Прага
|136 652
|133 601
|121 717
|2%
|12%
|Усти-над-Лабем
|38 119
|37 259
|31 888
|2%
|20%
|Медиана по ЧР
|68 421
|65 409
|58 725
|5%
|17%
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