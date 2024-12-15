Хакеры взломали словацкий земельный кадастр и нанесли удар по всему рынку недвижимости

Правительство Словакии подтвердило факт атаки, и пока неясно, когда офисы ведомства снова начнут работать. Государство пока не сообщает, какой объем данных о собственности на недвижимость и землю был раскрыт.



Рынок недвижимости и ипотеки практически парализован до тех пор, пока проблема не будет решена. Министерство внутренних дел Словакии признало в среду, что информационная система, используемая кадастрами, подверглась масштабной кибератаке из-за рубежа, и офисы кадастровых управлений будут закрыты до устранения последствий.



Министерство внутренних дел пока не ответило на вопросы СМИ о том, насколько надежно защищены записи о собственности людей, как работает резервное копирование данных и можно ли его использовать в чрезвычайных ситуациях. Министерство попросило СМИ направить вопросы в Управление геодезии, картографии и кадастра, электронный адрес которого в результате атаки не функционирует.



Крупнейшая атака в истории

По данным сайта Živé.sk, это может быть крупнейшая кибератака в истории Словакии. По данным сайта, информационные системы, используемые кадастром, подверглись атаке ransomware, в результате которой злоумышленники зашифровали данные в непригодном для использования виде и потребовали от правительства выкуп в размере десятков миллионов долларов за расшифровку.



Портал отметил, что в кадастре отсутствуют полные резервные копии данных, которые можно было бы использовать для быстрого восстановления. По данным Živé.sk, на это могут уйти недели или месяцы.



Ситуация будет рассмотрена парламентским комитетом по проверке деятельности Управления национальной безопасности (NBÚ).



Словацкая полиция также занимается расследованием кибератаки.