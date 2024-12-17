Что доступнее — аренда или собственная квартира?

Результаты исследования подтверждают, что аренда жилья не только более доступна, но и имеет ряд других преимуществ. По данным BTR Consulting, средний ежемесячный платеж по 80-процентной ипотеке на 30 лет при покупке новой квартиры составляет 40 000 чешских крон. В отличие от этого ежемесячная арендная плата в проектах BTR составляет в среднем 27 000 чешских крон, то есть примерно на треть меньше.





«Еще одно существенное преимущество арендного жилья — более низкие первоначальные расходы. Если для аренды в BTR-проектах необходимо внести около 81 000 чешских крон, которые состоят из залога, обычно в три раза превышающего стоимость аренды (однако можно использовать рентный залог и не вносить залог), то при покупке собственной квартиры в ипотеку необходимо иметь не менее 20% от стоимости недвижимости. При нынешних ценах это 2 400 000 чешских крон, включая мебель и технику, поскольку большинство новых квартир продаются без мебели», — говорит Зузана Чудоба, основатель и владелец компании BTR Consulting. Для молодых покупателей до 36 лет этот порог снижается до 10%, но это все равно сумма в миллионы крон.





Проекты BTR предназначены исключительно для сдачи в аренду. Квартиры часто полностью меблированы и готовы к немедленному заселению. Арендаторы ценят стабильность договора аренды, прозрачные условия и сопутствующие услуги, такие как прием, обслуживание, общие помещения или общественные мероприятия. Помимо ипотеки, арендодателям приходится оплачивать и другие расходы, такие как налог на недвижимость, страхование или взносы в ремонтный фонд. Арендаторы в проектах BTR не обременены этими расходами.





Высокие процентные ставки и рекордные цены на недвижимость в столице делают жилье в собственность все более недоступным для многих людей. Это делает аренду жилья в проектах BTR привлекательным вариантом и возможностью для инвесторов, которые рассчитывают на стабильный доход и долгосрочный потенциал роста.





Квартиры в проектах BTR часто немного меньше по площади благодаря тщательному планированию и акценту на эффективность. Это делает их более выгодными для инвесторов и более доступными для арендаторов, сводя к минимуму риск появления пустующих единиц. Текущие социально-экономические условия позволяют предположить, что в ближайшие годы спрос на арендное жилье будет расти. Этой тенденции способствуют повышение мобильности населения, изменение образа жизни и предпочтение молодыми поколениями гибких и менее обязывающих форм жилья.