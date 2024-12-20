Комментарий: после того, как банки снизят ставки по ипотеке, покупать будет нечего

Хотя снижение процентных ставок ЧНБ всколыхнуло рынок, ипотечные кредиты по-прежнему дешевеют медленно. Ключевой проблемой на 2025 год остается поиск баланса между спросом и предложением, при этом более эффективная выдача разрешений на строительство потенциально позволит предложить больше квартир более широкому кругу покупателей.



2024 год принес на чешский рынок недвижимости динамичные изменения, которые повлияли как на предложение, так и на спрос на жилье. После периода длительной стагнации мы наблюдаем оживление на рынке недвижимости, которое во многом обусловлено регулярным снижением процентных ставок Чешским национальным банком. В начале года они составляли около 7%, сейчас находятся на отметке 4%. Это только повысило мотивацию покупателей к приобретению собственной недвижимости и существенно стимулировало рынок. Более низкие процентные ставки оказывают фундаментальное влияние на спрос. Они влияют на процентные ставки по ипотечным кредитам, которые являются основным источником финансирования для большинства покупателей. Более низкие ставки означают более низкие ипотечные платежи, что делает жилье более доступным для более широкого круга людей.



Однако в 2024 году банки не спешили удешевлять ипотеку и оставили ставки относительно стабильными, хотя на рынке все еще есть возможности для более существенного спада. Основной причиной стала высокая маржа и прибыль от договорных ипотечных кредитов, а также готовность людей заключать договоры об ипотеке с более высокой процентной ставкой.



В 2025 году мы ожидаем более существенного снижения ставок по ипотеке — с текущих 5% до 3,5% в ответ на дальнейшее снижение базовой процентной ставки ЧНБ и снижение инфляции. Достаточно, чтобы один крупный игрок на банковском рынке начал это делать, и остальные постепенно присоединятся, чтобы они могли быть конкурентоспособными и не терять своих клиентов.



Такое сокращение, безусловно, поддержит спрос на жилье, который имеет потенциал для дальнейшего роста. Однако ситуация может стать критической, если предложение не будет соответствовать спросу, что осложняется длительным процессом утверждения. Более быстрое и эффективное управление строительством может внести значительный вклад в повышение доступности жилья для более широкого круга людей. Однако при этом необходимо учитывать, что ситуация на рынке все еще остается неопределенной и ее дальнейшее развитие будет зависеть от экономической ситуации и изменений в законодательстве.



Строительство жилья идет слишком медленно



По имеющимся данным, мы отстаем по количеству введенных в эксплуатацию квартир, снижение составляет примерно 15%. Длительные и неэффективные процедуры строительства остаются самой большой проблемой в 2025 году, поскольку они замедляют строительство новых квартир, увеличивают затраты и, таким образом, оказывают существенное влияние на предложение на рынке недвижимости.



Эта тенденция находит свое отражение в постоянном росте цен на собственное жилье, и, по нашим оценкам, в обозримом будущем снижения цен ожидать не приходится. Покупателям не следует слишком долго ждать приобретения недвижимости. Предложение на рынке ограничено и будет оставаться ограниченным еще некоторое время, а с ростом интереса владение собственным домом станет роскошью, которую многие, к сожалению, не смогут себе позволить. В случае превышения спроса над предложением есть возможность существенного повышения цены, не опасаясь, что квартира не будет продана.



В прошлом году наметилась тенденция спроса, особенно на небольшие планировки 1+kk и 2+kk. Это особенно заметно в крупных городах, где стоимость квадратного метра значительно выше, чем в периферийных районах. В прошлом году этот показатель даже вырос до 160 тысяч крон за квадратный метр. Из-за этого покупателям приходилось быть скромными. Однако когда дело доходит до семейного жилья, которое, как правило, отличается большей планировкой, интерес остается стабильным, но предложение ограничено, что приводит к резкому росту цен на эту недвижимость.



2025 год станет годом поиска баланса между спросом и предложением. Ключевым моментом, безусловно, станет ускорение строительных процедур, которые являются основным препятствием на пути увеличения жилищного фонда и стабилизации рынка. Если законодательные процессы улучшатся, а процентные ставки по ипотеке снизятся, откроется путь к большей доступности качественного жилья для более широкого круга жителей.