8,9 млн ночей и 16 000 квартир: как Airbnb влияет на доступность жилья в Чехии

На Прагу приходится половина этого количества, то есть 4,6 миллиона ночей. Это означает, что в среднем в столице происходит 12 800 ночевок в сутки, что соответствует примерно 16 000 квартир при средней заполняемости 80%. Эта тенденция оказывает существенное влияние на доступность и цены на жилье, особенно в центрах городов.





На первый взгляд может показаться, что 16 000 квартир составляют лишь небольшую часть всего жилого фонда Праги (около 2,2 %). Однако анализ показывает, что спрос на жилье имеет низкую эластичность, поэтому даже небольшие изменения цен могут оказать значительное влияние на доступность жилья. По оценкам, краткосрочная аренда может повысить цены на жилье в столице на 3-6 %. Если уровень заполняемости арендованного жилья упадет до 50%, это влияние может еще больше увеличиться.





«По данным последней переписи населения, в Праге насчитывается почти 94 000 незанятых квартир. Это 13% всего жилого фонда Праги. Потенциальное влияние на цену может составить 19-33%. Это более интересная величина, на которую стоило бы обратить внимание. Однако мы не знаем, пустуют ли эти квартиры на самом деле. У нас нет достоверных данных. За рубежом используются данные счетчиков электроэнергии. В Братиславе, например, выяснили, что треть официальной статистики — это фактически пустые квартиры. Если бы так было в Праге, то речь шла бы о 30 000 квартир и потенциальном эффекте в 6-10%», — говорит Давид Навратил, главный экономист компании Česká spořitelna.





Хотя краткосрочная аренда составляет лишь небольшую часть рынка, связанное с ней влияние на цены неоспоримо. Такие платформы, как Airbnb, являются альтернативой не только для туристов, но в некоторых случаях и для инвесторов, которые предпочитают получать большую прибыль от краткосрочного проживания вместо долгосрочной аренды. Эта тенденция оказывает значительное влияние не только на цены, но и на доступность жилья для местных жителей, которые борются с ростом арендной платы.





Однако негативные последствия краткосрочной аренды в центрах городов выходят далеко за рамки экономических факторов. По данным опроса STEM/MARK, пятая часть чехов считает, что Airbnb негативно влияет на доступность жилья и повышает цены на аренду. Многие жители жалуются на низкое качество жизни, связанное с высокой концентрацией туристов в жилых районах. Шум, беспорядок и изменения в социальной среде — вот распространенные жалобы, которые осложняют жизнь местных жителей.





Проблема заключается не только в растущем предложении краткосрочной аренды, но и в отсутствии регулирования этого сектора. Эффективный мониторинг, сбор данных и четкое регулирование могут помочь сбалансировать потребности туристов с требованиями доступного жилья для местных жителей.