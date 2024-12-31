Реакция на экономический кризис: какие изменения в планировке квартир принесет новый спрос на жилье?

Игорь Клаймон, Sekyra Group



Где вы видите наибольшие резервы и возможности в подходе чешской строительной отрасли к модернизации и преобразованию городов?



Последние тенденции говорят о том, что наша строительная отрасль, к сожалению, неэффективна, мы дороже и дольше строим, и это главный подводный камень нашей отрасли с точки зрения сдачи отдельных зданий. Что касается урбанизации, то я вижу большие возможности для использования существующей инфраструктуры, плотности застройки существующих городских единиц, чтобы города становились городами коротких расстояний, эффективно используя как существующую инфраструктуру, так и инфраструктуру, которую мы строим заново.



Как вы оцениваете ситуацию на рынке недвижимости? Чего не хватает в Праге и в каком направлении должен развиваться рынок?



Ну, слава Богу, что оживилось жилищное строительство — хотя мы знаем, что спрос по-прежнему превышает предложение, здесь мы видим основные различия в сегментации предложения. Это не только предложение на продажу, но и предложение для долгосрочной аренды, на рынок вышли крупные инвестиционные фонды, которые влияют на другие девелоперские проекты и становятся крупными игроками на нашем рынке. Что касается коммерческого строительства, то здесь мы наблюдаем стагнацию, потому что после постковидной ситуации и особенно роста процентных ставок коммерческое строительство практически замерло, но мы верим, что в ближайшие годы мы снова увидим оживление.



Как изменились предпочтения клиентов за последние несколько лет и что пользуется наибольшим спросом?



Клиентам пришлось реагировать на экономическую ситуацию отдельных проектов, и фактически мы были вынуждены сократить количество квартир, потому что основополагающим параметром покупки квартиры является ее общая цена, и поэтому все отдельные продукты были сокращены, чтобы удовлетворить такой спрос.



Прокоп Свобода, Svoboda & Williams



Как меняется рынок в ответ на текущую экономическую ситуацию и остается ли Чехия одной из стран с самой высокой динамикой роста в долгосрочной перспективе с точки зрения развития цен на недвижимость?



Динамика роста цен на недвижимость в Чехии, да, я вкратце ознакомился со статистикой роста цен на недвижимость в Европе, и действительно, Чехия и несколько стран в Центральной и Восточной Европе, где динамика самая высокая или самая сложная для покупателей.



Что сейчас пользуется наибольшим спросом в Праге?



Что пользуется наибольшим спросом в настоящее время — на это есть универсальный ответ, просто спрос на качественное жилье, я думаю, что в последние годы была тенденция к эффективным планировкам, и вдруг оказалось, что не хватает, например, более просторных планировок, это мнение Svoboda Williams, где мы видим на рынке, что все застройщики перешли на суперэффективные планировки, и вдруг нам не хватает более просторных планировок, так что это интересный нюанс.