Среднечешский край предлагает ввести плату за перевод земельного участка под строительство
19 января 2025
17:00
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Владелец земли, желающий изменить вид использования земли на строительство, должен будет заплатить сбор, установленный муниципальным постановлением. Эта плата является частью поправки к Закону о строительстве, предложенной Среднечешским региональным советом и внесенной в Палату депутатов в начале этого года.
Цель состоит в том, чтобы землевладельцы вносили больший вклад в развитие муниципальной инфраструктуры. Предполагается, что размер сбора может составить до 2 500 чешских крон за квадратный метр, что отразится на бюджетах муниципалитетов и Праги. Теперь предложение будет рассмотрено правительством, после чего его обсудят депутаты, независимо от позиции правительства. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января следующего года.
Плата будет взиматься как за увеличение, так и за уменьшение стоимости земли при создании документации по территориальному планированию. Ставка или метод определения размера платы будет устанавливаться указом. Уплата сбора может быть заменена заключением соглашения о планировании в соответствии с Законом о строительстве. Такие соглашения обычно заключаются застройщиками с муниципалитетами, договаривающимися о взаимном сотрудничестве, и могут включать финансовые взносы инвесторов. Однако, по мнению советников края, этих соглашений недостаточно.
В своей пояснительной записке депутаты отмечают, что выделение участка под застройку в документации территориального планирования принципиально влияет на цены на землю в этом районе. Действующее законодательство не реагирует на это и не использует возможность изменения цен на землю в результате изменения зонирования. По их мнению, это приводит к спекулятивному поведению и правовой неопределенности. «В то же время это оставляет нереализованной возможность получения средств на развитие муниципалитетов, тем самым решая проблему нехватки общественной инфраструктуры, как транспортной, так и технической, и благоустройства», — говорится в пояснительной записке.
Плата будет взиматься как за увеличение, так и за уменьшение стоимости земли при создании документации по территориальному планированию. Ставка или метод определения размера платы будет устанавливаться указом. Уплата сбора может быть заменена заключением соглашения о планировании в соответствии с Законом о строительстве. Такие соглашения обычно заключаются застройщиками с муниципалитетами, договаривающимися о взаимном сотрудничестве, и могут включать финансовые взносы инвесторов. Однако, по мнению советников края, этих соглашений недостаточно.
В своей пояснительной записке депутаты отмечают, что выделение участка под застройку в документации территориального планирования принципиально влияет на цены на землю в этом районе. Действующее законодательство не реагирует на это и не использует возможность изменения цен на землю в результате изменения зонирования. По их мнению, это приводит к спекулятивному поведению и правовой неопределенности. «В то же время это оставляет нереализованной возможность получения средств на развитие муниципалитетов, тем самым решая проблему нехватки общественной инфраструктуры, как транспортной, так и технической, и благоустройства», — говорится в пояснительной записке.
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