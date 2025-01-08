Количество новых квартир в руках инвесторов растет. Они будут заполнены, несмотря на высокую арендную плату
20 января 2025
10:00
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Все чаще обычным покупателям приходится конкурировать за внимание застройщиков с крупными компаниями или фондами недвижимости. Последние скупают целые многоквартирные дома, которые затем сдают в аренду. Они делают ставку на то, что с ростом цен на недвижимость количество людей, живущих в арендованном жилье, будет расти. Реальность доказывает их правоту. Они сдают квартиры в аренду, несмотря на то, что просят за них на четверть больше, чем другие владельцы.
В Праге, которая является крупнейшим рынком недвижимости в стране, в прошлом году появилось около 800 новых квартир для долгосрочной аренды, принадлежащих так называемым институциональным инвесторам. Это компании, фонды недвижимости или, например, католическая церковь. В этом году, по прогнозам консалтинговой компании, их может появится еще около 100. В 2026 году ожидается еще больший рост.
По мнению Зузаны Худобы, директора BTR Consulting, это является доказательством того, что значение арендного жилья в Чехии растет. «Эта тенденция подтверждается растущим интересом отечественных и зарубежных инвесторов, которые следят за чешским рынком и активно ищут подходящие проекты», — говорит она.
В связи с этим некоторые застройщики уже начали ориентироваться непосредственно на институциональных инвесторов. Например, они включают в свои проекты больше небольших квартир, которые пользуются наибольшим спросом у арендаторов.
Во второй половине прошлого года в столице появилось 2 900 новых арендных домов, принадлежащих институциональным инвесторам. Еще около 9 000 находятся на стадии строительства.
Помимо Праги, они начинают присматриваться к другим городам, таким как Оломоуц, Пльзень или Брно.
Лидером рынка является компания AFI Group, которая занимается арендой жилья под брендом AFI Home. В настоящее время она управляет 873 квартирами и планирует построить еще более 1 100.
Арендная плата снова вырастет
Средняя арендная плата в этих новых квартирах составляла 534 кроны за квадратный метр в месяц. Месяц проживания в 50-метровой квартире стоит 26 700 крон. По данным компании Deloitte, это примерно на четверть больше, чем в среднем по Праге, где учитываются все типы многоквартирных домов.
Застройщики оправдывают более высокую цену, в частности, сервисом, который получают арендаторы. Квартиры сдаются в аренду уже полностью меблированными. В домах предусмотрены службы приема и размещения гостей.
«У нас есть менеджеры на объекте и люди, которые заботятся о мелочах. Мы даже меняем лампочки», — говорит Яна Доманова, финансовый директор AFI Europe.
По словам Худобы, в этом году арендная плата в этих объектах может вырасти еще на 5%.
Это станет возможным, в частности, благодаря сохраняющемуся высокому спросу на аренду. Из почти 3 000 упомянутых квартир только 6% пустовали во второй половине прошлого года.
Иностранцы также помогают инвесторам занимать квартиры. Во многих случаях они предпочитают, чтобы им не приходилось обставлять жилье для временного проживания. В то же время они обычно работают по более высокооплачиваемым специальностям, поэтому могут позволить себе платить более высокую арендную плату. Например, в вышеупомянутой группе AFI среди арендаторов около 30% чехов и 70% иностранцев.
По мнению Зузаны Худобы, директора BTR Consulting, это является доказательством того, что значение арендного жилья в Чехии растет. «Эта тенденция подтверждается растущим интересом отечественных и зарубежных инвесторов, которые следят за чешским рынком и активно ищут подходящие проекты», — говорит она.
В связи с этим некоторые застройщики уже начали ориентироваться непосредственно на институциональных инвесторов. Например, они включают в свои проекты больше небольших квартир, которые пользуются наибольшим спросом у арендаторов.
Во второй половине прошлого года в столице появилось 2 900 новых арендных домов, принадлежащих институциональным инвесторам. Еще около 9 000 находятся на стадии строительства.
Помимо Праги, они начинают присматриваться к другим городам, таким как Оломоуц, Пльзень или Брно.
Лидером рынка является компания AFI Group, которая занимается арендой жилья под брендом AFI Home. В настоящее время она управляет 873 квартирами и планирует построить еще более 1 100.
Арендная плата снова вырастет
Средняя арендная плата в этих новых квартирах составляла 534 кроны за квадратный метр в месяц. Месяц проживания в 50-метровой квартире стоит 26 700 крон. По данным компании Deloitte, это примерно на четверть больше, чем в среднем по Праге, где учитываются все типы многоквартирных домов.
Застройщики оправдывают более высокую цену, в частности, сервисом, который получают арендаторы. Квартиры сдаются в аренду уже полностью меблированными. В домах предусмотрены службы приема и размещения гостей.
«У нас есть менеджеры на объекте и люди, которые заботятся о мелочах. Мы даже меняем лампочки», — говорит Яна Доманова, финансовый директор AFI Europe.
По словам Худобы, в этом году арендная плата в этих объектах может вырасти еще на 5%.
Это станет возможным, в частности, благодаря сохраняющемуся высокому спросу на аренду. Из почти 3 000 упомянутых квартир только 6% пустовали во второй половине прошлого года.
Иностранцы также помогают инвесторам занимать квартиры. Во многих случаях они предпочитают, чтобы им не приходилось обставлять жилье для временного проживания. В то же время они обычно работают по более высокооплачиваемым специальностям, поэтому могут позволить себе платить более высокую арендную плату. Например, в вышеупомянутой группе AFI среди арендаторов около 30% чехов и 70% иностранцев.
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