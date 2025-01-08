Одна комната выпала из среднестатистической квартиры — чешский застройщик описывает рост цен

Рынок недвижимости в Чехии снова просыпается после периода высоких процентных ставок. «Во второй половине прошлого года мы наблюдали рост. Это отразилось и на общем объеме продаж, когда мы продали около 200 квартир», — говорит Марсель Сурал, основатель инвестиционной группы Trigema.





Он также ожидает, что этот год будет еще более успешным. «В этом году мы планируем продать около 350 квартир», — говорит он. Хотя с ростом спроса строительство квартир, которые застройщики строят для общей продажи, снова становится заманчивым бизнесом, Trigema направляет большую часть своей деятельности на рынок аренды.





Собственный портфель квартир для сдачи в аренду





«У нас есть долгосрочная стратегия — построить к 2030 году 1 000 квартир для сдачи в аренду, которые мы хотим оставить в своей собственности и продолжать сдавать в аренду», — говорит Сурал. По его словам, в отличие от обычного строительства квартир на продажу, срок окупаемости проектов по сдаче квартир в аренду значительно больше и составляет в среднем 20-25 лет. Тем не менее в долгосрочной перспективе это может обеспечить безопасность всего бизнеса и послужить еще одним источником дохода.





«Девелопмент — сложный бизнес, и успех зависит от многих факторов, таких как разрешительные процедуры, настроение в обществе или стоимость денег», — рассказывает Сурал в интервью SZ Byznys.





«Если же вы создадите компанию, где арендное жилье будет представлено в большей степени, это станет стабилизирующим элементом для всего бизнеса. Потому что жилье все равно будет стоить столько же», — добавил он.





После завершения проекта Fragment с арендными квартирами в пражском Карлине, Trigema готовит к сдаче в аренду квартиры в нескольких проектах.





Один из них — Инвалидовна, где будет построено более 400 жилых единиц, или небоскреб Top Tower, который также станет самым высоким зданием в Праге.





«Мы хотели бы подать заявку на получение разрешения на строительство для проекта метро Invalidovna в первом квартале этого года и начать строительство во второй половине следующего года. В случае с проектом Top Tower мы хотели бы начать строительство в первой половине 2027 года», — говорит девелопер.





Сокращение площадей — единственный путь вперед





В обоих проектах компания сосредоточится в основном на строительстве малогабаритных квартир, а также помещений, которые должны быть общими для жильцов, таких как гостиные и кухни.





«За десять лет средний размер квартиры уменьшился на десять квадратных метров. Это означает, что из средней квартиры фактически выпала целая комната», — говорит Марсель Сураль.





Причина, по его словам, в росте цен на квартиры. «Как бы быстро ни росли цены на жилье, доходы жителей растут не так быстро. Тогда у вас нет выбора. Вы не можете пойти по пути удешевления квадратного метра, вы можете пойти по пути удешевления абсолютной стоимости квартиры, которую клиент может увидеть и позволить себе. Снижение стоимости квартир — единственный вариант на данный момент», — пояснил он.





Хотя возобновление спроса на рынке жилья с ограниченным предложением создает давление на цены, оно также побуждает застройщиков делать новые инвестиции. Компания Trigema также готовится к ним.





«Мы ежедневно имеем дело с приобретениями в столичном регионе. Мы всегда ищем новые возможности», — говорит он, добавляя, что в этом году компания купит новый участок под застройку.





Trigema





Trigema — один из самых известных пражских застройщиков.





Ее владельцем является Марцел Соурал, который, согласно рейтингу Forbes, входит в сотню самых богатых чехов.





В 2023 году консолидированный оборот компании снизился до 1,646 миллиарда чешских крон. Совокупные активы компании выросли до 7,320 миллиарда чешских крон.





Помимо Trigema, на пражском рынке недвижимости представлены и другие застройщики, такие как Central Group, Finep, Skanska и JRD.