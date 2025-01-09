Рынок новостроек в Чехии ожидает рекордный год

Спрос на новые квартиры в Праге за последний год вырос вдвое. Ожидается, что тенденция, которая начала проявляться в конце прошлого года, продолжится в 2025 году, когда, как ожидается, будет продано более 7 500 новых квартир. Central Group рассчитывает продать около 1 500 новых квартир в 2025 году и планы по росту продаж в последующие годы, когда их объем может достичь до 2 000 единиц в год.



Другие девелоперские компании, такие как Penta Real Estate, также планируют расширить свою деятельность. Компания ожидает существенного роста продаж новых квартир и планирует увеличить объем строительства до 600–700 квартир в год, увеличив его почти вдвое. В связи с растущим спросом некоторые компании сосредотачиваются на новых локациях за пределами столицы: Penta фокусируется на более широком центре Праги и Братиславы и начинает рассматривать возможность расширения в Западную Европу.



Цены на новые квартиры снова начали расти после длительного периода стагнации, увеличившись в среднем на 7% в годовом исчислении. Рост цен обусловлен сохраняющимся дефицитом предложения и растущим спросом. Цены на новые квартиры могут вырасти на 10% в следующем году, что будет означать дальнейшее увеличение расходов для покупателей. Для средней квартиры площадью 60 кв. метров это может означать увеличение цены примерно на один миллион крон.



После почти двух лет высоких процентных ставок, замедливших рост рынка недвижимости, его участники снова начинают активно действовать. Ожидания более низких процентных ставок по ипотеке мотивируют покупателей возобновлять планы по покупке жилья. В ситуации, когда желающих приобрести квартиры больше, чем доступных единиц жилья, что приводит к росту цен на них, чешские застройщики решили воспользоваться этой возможностью.



«В ответ на активное восстановление рынка и снижение цен на строительные контракты мы заключили контракты на строительство более 2 200 квартир. В настоящее время у нас ведется строительство около 3 200 квартир стоимостью более 25 миллиардов крон, что является самым высоким показателем за всю историю компании», — говорит Ондржей Штястны, главный аналитик девелоперской компании Central Group. В 2025 году Eksopol также построит десятки-сотни новых квартир. Например, проект Výhledy Barrandov II, где будет построено 300 квартир за 1,8 миллиарда крон, или первый этап проекта Ekocity Hostivař, включающий 126 квартир стоимостью 750 миллионов крон. По словам генерального директора Ekospol Эвжена Корца, всего в проекте Ekocity будет построено 800 квартир.



В то время как такие компании, как Ekospol и Central Group, сосредоточены на частном жилье, Finep решила диверсифицировать свои проекты. «Наша долгосрочная стратегия заключается в том, чтобы сосредоточиться на доступности жилья, и на данный момент мы решили искать коммерческие способы ее улучшения. Для нас это строительство кооперативного и арендного жилья, а также квартир для личного пользования», — рассказал представитель компании Томаш Хечко. В 2025 году Finep планирует продать около 1 000 квартир, треть из которых будут находиться в частной собственности, кооперативном и арендном жилье.



«Мы продолжим развивать наши стратегические локации, включая Британский квартал в Стодулках, Баррандов, Малый Гай, а в следующем году сосредоточимся на развитии Нового Опатова, где, помимо квартир, мы также планируем современное офисное здание прямо рядом с метро», — представил планы представитель компании-застройщика Finep.