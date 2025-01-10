Комментарий: Лучшее время для покупки недвижимости — прямо сейчас. Опять?

Помните, как застройщики говорили, что сейчас не лучшее время для покупки квартиры? Наверняка нет. Девелоперы, напротив, часто заявляют, что сейчас самое лучшее время. Есть ли смысл в этом совете?





Да, можно сказать, что в долгосрочной перспективе покупка квартиры в новостройке имеет смысл практически в любое время. Но я не думаю, что лучшее время наступает дважды в год. Так почему же именно сейчас? И ко всем ли применим совет «покупай сейчас», или стоит подождать?





Главная новость заключается в том, что спрос на новые дома растет уже несколько месяцев подряд, а вместе с ним и цены. Например, согласно анализу компаний Central Group, Trigema и Skanska Residential, цены предложения новых квартир в конце сентября 2024 года в среднем составили более 160 000 крон за квадратный метр, что на 5,4% больше, чем в начале года. Уже сейчас ясно, что рост цен продолжится. Для этого есть несколько причин.





Помимо самого спроса, можно ожидать постепенного роста цен из-за все более высоких экологических требований к новым проектам. Фотовольтаика и другие технологии делают строительство чрезвычайно дорогим.





Длительный законодательный процесс также делает его более дорогим. Если бы разрешение на строительство выдавалось за два года, а не за шесть или восемь месяцев, как в Польше, можно было бы ожидать замедления или даже остановки роста цен. Но такого не предвидится.





Таким образом, в ближайшие несколько лет мы не можем ожидать существенного ускорения темпов строительства нового жилья. Скорее, предложение может сократиться. Кроме того, наблюдается тенденция строительства квартир под заказ. Это квартиры, которые сам застройщик или, например, фонд будет держать только для сдачи в аренду. Эти квартиры даже не будут доступны для продажи на розничном рынке.





Хотя цены и спрос на новые квартиры будут зависеть, в том числе, от скорости снижения процентных ставок по ипотеке, я ожидаю, что во второй половине этого года цены на новые квартиры вырастут на 3-5% по сравнению с предыдущим годом.





Без паники





Как реагировать на такое развитие событий? Хотя паниковать сразу не стоит, я бы не стал относиться к вышеописанной информации легкомысленно. Другие признаки подтверждают, что это не просто тревожное сообщение.





Например, в последние месяцы застройщики стали предлагать меньше новых квартир по специальным ценам. Если в предыдущие годы такие меры стимулирования застройщиков были довольно распространены, то сейчас они сходят на нет.





В конце года мы также зафиксировали ускорение процесса продаж. Люди быстрее принимают решение о покупке и стремятся завершить процесс как можно скорее.





Тогда не стоит медлить? Определенно, если вы хотите купить жилье в ближайшее время, например, до конца года. В этом случае вы еще можете воспользоваться лучшими ценовыми предложениями на объекты, которые уже поступили в продажу или находятся в процессе реализации. Хотя найти лучшие предложения или договориться о лучших условиях не так-то просто, вы можете воспользоваться услугами «профессиональных искателей» этих сокровищ недвижимости.





Практически та же рекомендация применима, если у вас фиксированный бюджет, который определяется внешними обстоятельствами. Не медлите, если хотите жить в таких местах, как Винограды или некоторые микрорайоны Праги 6, потому что это места, где возможности для подходящей покупки будут становиться все более скудными.





Ипотека с залогом





Но что делать в ситуации, когда вы не так торопитесь с покупкой или переездом, но при этом хотите профинансировать недвижимость с помощью ипотечного кредита? Стоит ли ждать очередного снижения процентных ставок и еще более выгодных условий?





Нет, не стоит. Снижение процентных ставок по ипотеке не будет настолько стремительным, чтобы стоило ждать. Рост цен на новые квартиры просто перевесит.





Все больше людей уже понимают это и покупают выгодные предложения. Сейчас они вносят первоначальный взнос в размере 15-20% и верят, что через год-два, когда им придется заниматься финансированием, рынок ипотечного кредитования снова станет чуть более благоприятным.





Таким образом, в большинстве случаев при покупке нового дома ждать не нужно. Но, конечно, это не всегда так. Есть ситуации, когда терпение имеет смысл. Каковы же они?





Вероятно, лучше всего оправдывают себя специфические требования, такие как расположение дома. Если местоположение является для вас главным критерием и вы не против того, чтобы квартира стоила дороже, то определенно стоит подождать подходящего предложения.





Особые требования к материалам также могут стать причиной для ожидания. Если вас интересуют новые типы проектов, такие как деревянные дома, их количество, скорее всего, будет расти, и со временем они могут стать относительно более доступными.





Аналогично, если вы заинтересованы в совместном проживании и других новых формах жилья, выбор, скорее всего, будет расширяться. То же самое относится и к другим специфическим требованиям, таким как станции для зарядки автомобилей или различные экологичные меры.





Однако если вы не заинтересованы в подобной специфике, то в настоящее время принимать решения относительно легко независимо от того, что говорят или не говорят застройщики.