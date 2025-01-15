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Цены на квартиры в Чехии растут. В прошлом году — двузначными темпами

Новости 420on
31 января 2025
10:00
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За последние двенадцать месяцев цены на квартиры в Чехии выросли на 16,2% и составили в среднем более 74 000 чешских крон за квадратный метр. Таким образом, они уже превзошли максимумы 2022 года, когда эффект от дешевых ипотечных кредитов ослабевал. Это следует из последних данных портала Sreality.cz.
Рост цен — хорошая новость для владельцев, чья стоимость недвижимости растет. Однако это заметно скажется на тех, кто все еще ищет квартиру для покупки. Это также отразится на тех, кто ищет жилье для сдачи в аренду.

«Рост цен на квартиры обычно отражается на росте цен на аренду жилья, которые в крупных городах и так очень высоки», — говорит Хана Контриш, менеджер по отраслевым услугам Seznam.cz.

Компания Sreality отслеживает цены предложения старых квартир площадью от 50 до 80 квадратных метров, то есть квартир с двумя-тремя спальнями. Основное внимание уделяется недвижимости, находящейся в свободной продаже, в очень хорошем и хорошем состоянии или после реконструкции.

Средняя цена таких квартир в четвертом квартале составила 74 190 чешских крон. Владельцы 70-метровой квартиры просили за нее около 5,2 миллиона. Самой дорогой была Прага, где квадратный метр стоил около 131 000 чешских крон. Самые дешевые старые квартиры продавались в районе Усти-над-Лабем по 36 200 чешских крон за квадратный метр.

Карловарский край — рекордсмен по росту цен. Цены там выросли на 20%. Стоимость квартир в Южноморавском и Моравско-Силезском краях выросла на 18 процентов. С другой стороны, меньше всего подорожали квартиры в Градец-Кралове — на шесть процентов. Ни один регион не сообщил о снижении цен.

По мнению аналитиков, рост цен продолжится и в этом году. «В этом году на рынке, скорее всего, будет наблюдаться распродажа недорогой недвижимости и новостроек, которые застройщики не смогли продать в последнее время», — говорит Контриш.

По мнению Петра Ханы, директора департамента недвижимости и строительства консалтинговой компании Deloitte, быстрый рост цен обусловлен не только низким предложением, но и интересом покупателей.

«Ежегодно в Чехии строятся тысячи квартир, что меньше необходимого количества. И пока, к сожалению, не похоже, что ситуация значительно улучшится в ближайшие месяцы и годы», — добавляет Гана.

Компания Deloitte в своих опросах зафиксировала ту же тенденцию, что и Sreality. И это несмотря на разную методологию. В исследование включены все квартиры, включая небольшие или новостройки, которые обычно стоят дороже. Она основана на ценах продаж, указанных в Земельном реестре. Однако они доступны с задержкой. Сейчас компания опубликовала данные за третий квартал прошлого года.

По данным компании, стоимость квартир в Чехии выросла на 14 процентов по сравнению с предыдущим годом и составила в среднем 104 100 чешских крон за квадратный метр. Согласно данным Deloitte, 70-метровая квартира будет стоить примерно 7,3 миллиона чешских крон.

Оценки того, насколько подорожают квартиры в этом году, разнятся. Чаще всего эксперты говорят о пяти-семи процентах. Чешский национальный банк в своем прогнозе опирается на цифру 5,7 процента. Однако он допускает, что может быть и больше.
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