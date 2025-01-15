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Хотите снять квартиру в Чехии? Приготовьте 4 000 евро для начала

Новости 420on
1 февраля 2025
09:00
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Чтобы найти жилье, чехам приходится тратить свои сбережениях. В противном случае они оказываются в крайне невыгодном положении, особенно в крупных городах. И это даже в том случае, если они не хотят покупать квартиру, а ищут съемную. Все чаще даже десятков тысяч крон оказывается недостаточно. Владельцы могут выбирать из множества предложений и просить больший депозит, к этому надо прибавить комиссионные агенту по недвижимости.
Господин Марек, который вместе со своей семьей хочет снять трехкомнатную квартиру в столице, убедился в этом. Он уже посетил около 15 объектов и столкнулся с требованием внести предоплату за первую квартиру и залог в размере от одной до двух арендных плат. Я также видел, как владелец просил три арендных платы, но это скорее исключение, рассказал он.

За последний год арендная плата снова выросла. По всей Чехии она выросла примерно на 6%, но в Праге, например, рост был еще выше — почти на 9%. Квадратный метр арендованной недвижимости в столице в среднем стоит 422 кроны в месяц. Это означает, что за 70-метровую квартиру покупатель будет платить 29 500 крон ежемесячно плюс другие платежи.

Первоначальные платежи также зависят от размера арендной платы. Желающие арендовать типовую квартиру должны иметь к началу сделки более 100 000 крон (около 4000 евро).

Помимо страхового депозита и первой арендной платы, в общую сумму также входит требование заплатить комиссионные агенту по недвижимости. Последний обычно добавляет к сумме, которую должен подготовить потенциальный покупатель, сумму первой арендной платы, а иногда еще и сборы и налог на добавленную стоимость.

Комиссия как тест на кредитоспособность

Комиссионные, как правило, должны быть расходами арендодателя, которого представляет агент по недвижимости. «Странно, что я плачу комиссионные агенту по недвижимости, а он работает с арендодателем и пытается договориться о более высокой арендной плате для него», — говорит Марек.

Однако высокий спрос на аренду квартир в последние годы позволил переложить это бремя на арендатора.
«Когда я начинал в 2008 году, было принято, чтобы арендодатели платили комиссию. Сегодня в 99% случаев это делает арендатор», — подтверждает Ян Мартина, брокер по недвижимости компании M&M Reality.

По словам Мартины, арендодатели воспринимают готовность арендаторов брать на себя комиссию как признак платежеспособности. То есть это своего рода тест на то, не сдадут ли они квартиру тому, у кого могут возникнуть проблемы с оплатой.

Эксперты в области недвижимости сходятся во мнении, что арендодатели стали гораздо разборчивее, чем раньше, при выборе арендатора. Этому способствует и высокий спрос.

«Владельцы предпочитают не того, кто первым подаст заявку на квартиру, а того, кто сможет предоставить как можно больше информации о своем человеке или домохозяйстве», — говорит Мартин Понцер, директор цифровой службы недвижимости Bezrealitky.

Стандартной практикой стало предъявление справки об отсутствии долгов, доходах и рекомендаций от предыдущего арендодателя. Также существует требование, чтобы потенциальный покупатель имел страховку ответственности.

Кроме того, все чаще встречается упомянутый выше залог в размере не менее двух арендных плат. Хотя этот залог можно вернуть, при стоимости аренды около 30 000 крон в месяц он является труднопреодолимым барьером, особенно для молодых людей с минимальными сбережениями.
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