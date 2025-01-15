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Пражские новостройки в прошлом году подорожали на 7 процентов, спрос резко вырос

Новости 420on
4 февраля 2025
10:00
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В прошлом году чехи вернулись к покупке недвижимости после нескольких лет ожидания. Их не отпугнули ни дорогие ипотечные кредиты, ни растущие цены на жилье. Застройщики в Праге сообщают, что продажи лишь немного не дотянули до рекордного 2021 года, когда интерес был вызван чрезвычайно дешевыми жилищными кредитами.
Ожидается, что высокий спрос сохранится и в этом году. А вместе с ним и рост цен.

В прошлом году столичные компании продали 7 200 новых квартир, что на 80% больше, чем годом ранее. Это следует из данных девелоперских компаний Central Group, Skanska Residential и Trigema. Они собирают данные за последние 13 лет. Год стал вторым по количеству проданных квартир. Три года назад продавцы сообщили о 250 новых квартирах.

Спрос обусловлен опасениями людей, которые считают, что квартиры снова начали дорожать. «Те, кто заинтересован в покупке жилья в течение года, понимают, что цены на новые проекты будут только расти, и пытаются воспользоваться лучшими предложениями на квартиры в проектах, которые уже продаются», — говорит Жозеф Лебеда, эксперт по покупке недвижимости в Resimo.

По словам Марселя Сурала, председателя правления компании Trigema, ожидается, что высокий интерес сохранится и в этом году. С этим согласен и Лебеда, который говорит, что люди также ожидают снижения процентных ставок по ипотеке. Это может еще больше подстегнуть спрос.

Столь резкое оживление на рынке — плохая новость для людей, которые только задумываются о покупке жилья и не могут сразу отреагировать. В этом году они снова будут переплачивать за недвижимость.

Уже сейчас цены достигли исторических максимумов. В четвертом квартале средняя цена предложения новых пражских квартир составила 163 203 кроны. Это означает, что типовая квартира среднего размера площадью 70 квадратных метров принесла застройщикам почти 11,5 миллиона.

В прошлом году новые квартиры подорожали на 7%. В этом году, по оценкам экспертов, цены могут подняться на 5-10%.

Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, прогнозирует, что рост цен может снова составить около 7%. Этому будет способствовать продолжающийся рост цен в строительной отрасли.

«Добавьте к этому ограниченное количество строящегося жилья в последнее время и провал правительственного проекта по упрощению управления строительством, и мы получим взрывоопасную смесь растущего спроса и ограниченного предложения, которая вряд ли может привести к чему-то другому, кроме дальнейшего роста цен», — говорит Градил.

Росту цен способствует сохраняющийся дефицит предложения. В конце прошлого года в Праге было доступно 5 700 квартир. Более того, в настоящее время эти цифры отражают отложенные проекты, которые застройщики постепенно выводят на рынок. Когда они исчерпают свои запасы, количество предлагаемых квартир может снова сократиться из-за медленного получения разрешений.

Квартиры дорожают не только в Праге. В Брно также отмечается высокий спрос на новостройки и, соответственно, рост цен. По данным застройщика Trikaya, в прошлом году здесь было продано около 1 300 квартир. Годом ранее этот показатель не достигал и 500 квартир.

Средняя цена предложения новой квартиры в Брно выросла почти на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 131 300 крон за квадратный метр. Типовая 70-метровая новостройка стоит около 9,2 миллиона крон.
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