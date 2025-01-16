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Банки в Чехии постепенно удешевляют ипотечные кредиты

Новости 420on
5 февраля 2025
09:00
289
Крупные чешские банковские игроки начинают осторожную борьбу за ипотечный бизнес этого года. Совсем недавно Komerční banka временно снизил некоторые из своих ставок, причем февральское снижение на десятую долю процентного пункта последовало за аналогичным шагом Moneta в январе. В конце прошлого года банк Česká spořitelna также снизил свои ставки.
Незначительным снижением ставок или акционными предложениями банки проверяют свой бизнес-потенциал, и эксперты считают, что конкуренция за клиентов может еще больше обостриться.

Komerční banka снизил ставки на две десятых процентного пункта с 4,79% до 4,59% для наиболее распространенных ипотечных кредитов на два и три года. Однако это предложение действительно только в течение двух недель, после чего ставки снова пойдут вниз. Уже в январе Moneta Money Bank снизил ставки по годовым кредитам ниже психологического порога в 5%. По последним данным Гипомонитора Чешской банковской ассоциации за декабрь, банки предлагали в среднем 4,8% за новый ипотечный кредит. 

Хорошей отправной точкой для потенциально более значительного снижения ставок является удешевление источников, из которых банки финансируют ипотечные кредиты, за последние несколько недель. Например, по данным Thomson Reuters, ипотечное покрытие с пятилетним сроком погашения в настоящее время обходится банкам примерно на две десятых процента дешевле, чем в середине января.

За весь 2024 год банки и строительные общества выдали новых ипотечных кредитов на 228 млрд чешских крон, что на 83% больше, чем в прошлом году. Вместе с рефинансированными кредитами на 47 млрд чешских крон общий объем ипотечного рынка достиг 275 млрд чешских крон, по сравнению со 150 млрд чешских крон в 2023 г. Число новых ипотечных кредитов в прошлом году выросло более чем наполовину — до 62 000, при этом средняя сумма ипотеки увеличилась на одну пятую. В конце года средний заявитель получал ипотечный кредит на сумму почти 3,9 миллиона чешских крон.
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