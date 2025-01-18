Анализ: Смертность может привести к снижению цен на недвижимость в небольших городах в течение 10 лет

В период с 1945 по 1955 год в бывшей Чехословакии родилось 1,9 миллиона детей. Представители так называемого поколения «бэби-бумеров», которым в этом году исполнится как минимум 70 лет, в настоящее время владеют в Чехии более 367 000 квартир, или примерно 19,3 % всего чешского жилого фонда, и почти 500 000 семейных домов, или четвертью всей чешской недвижимости, согласно данным платформы. Примерно 42 % из них владеют квартирами с планировками 2+kk и почти 44 % — квартирами 3+kk и 4+kk. 67 % пожилых людей владеют квартирами в панельных домах.



По мнению Милана Рочека, основателя компании Dataligence, которая занимается составлением карт цен на недвижимость, влияние старения на жилищный фонд можно ожидать в течение трех-пяти лет. Однако Прага, Брно и региональные города не должны пострадать от такого развития событий, поскольку влияние миграции в эти города выше, чем уровень смертности населения. «Демографическое развитие, связанное с бэби-бумерами во многих населенных пунктах, неизбежно изменит наш взгляд на развитие рынка недвижимости, к которому мы привыкли до сих пор», — добавил Рочек.



В настоящее время в Чехии насчитывается около 1,9 миллиона квартир, согласно данным платформ. В Чехии имеется около двух миллионов семейных домов, которые разбросаны по всей стране, но в основном за пределами крупных городов. Большинство из них находится в Среднечешском крае.



В кирпичных домах во всех типах городов насчитывается около 600 000 квартир. В общей сложности они расположены в 130 000 жилых домах и построены в основном в 1960-х годах. Более миллиона квартир находятся в многоэтажных домах, которые сосредоточены в основном в крупных городах. Большинство из них относится к периоду между 1960-ми и 1990-ми годами. Всего в Чехии насчитывается около 70 000 панелек. Остальные почти 300 000 квартир находятся в новостройках, то есть в домах, построенных после 1995 года. Почти 80 % этих квартир были построены в Праге и региональных городах. За последние 30 лет было построено около четверти того, что было построено за предыдущие три десятилетия.



Платформы данных Flat Zone и Dataligence с начала года объединились в одну компанию. Оба предприятия, являющиеся сестринскими компаниями инвестиционной группы Trigema, будут использовать название Flat Zone. До сих пор последняя в основном занималась сбором и анализом данных, связанных с жилым строительством, а Dataligence предоставляла данные о недвижимости банкам и страховщикам.