Правительство Чехии представит проекты в рамках программы «Доступное жилье

Премьер-министр Петр Фиала (ODS), министр регионального развития Петр Кулханек (от STAN), министр финансов Збынек Станюра (ODS) и директор Государственного фонда поддержки инвестиций Даниэль Рышавка выступят 6 февраля на пресс-конференции, которая будет транслироваться ČTK в прямом эфире с 16:00.





Программа «Доступное жилье» спонсируется Министерством регионального развития (MMR) и Государственным фондом поддержки инвестиций (SFPI). На программу выделено семь миллиардов крон до 2026 года. Прием заявок на получение поддержки в рамках программы для строительства доступного жилья начался 1 октября прошлого года.





Поддержка доступного жилья в рамках SFPI должна быть направлена на строительство арендного жилья и может быть использована для строительства новых зданий, перепланировки или расширения. Часть средств может быть использована сразу для покрытия до 40 процентов стоимости при соблюдении определенных требований. Последующий субсидированный кредит по базовой ставке ЕС для Чешской Республики, сниженной на три процентных пункта, может составлять до 65 процентов стоимости проекта. В общей сложности субсидия и льготный кредит могут покрыть до 90 процентов инвестиций. Срок погашения — до 30 лет, досрочное погашение — бесплатно. Претендовать на поддержку могут юридические лица и органы местного самоуправления.





В октябре SFPI сообщила, что обрабатывает 44 заявки на сумму около 2,5 миллиарда чешских крон на строительство доступного муниципального арендного жилья. В результате должно быть построено 725 квартир. Из 2,5 миллиарда чешских крон заявок, находящихся в обработке, на субсидии приходится около 930 миллионов чешских крон, а на льготные кредиты — 1,55 миллиарда чешских крон. Ранее Фонд и Министерство регионального развития подготовили программу строительства арендных квартир, в рамках которой было утверждено 32 проекта на сумму более 1 млрд. чешских крон. В рамках программы должно быть построено 474 квартиры, три четверти из которых будут построены в следующем году. На поддержку этой программы ранее было выделено 449 миллионов чешских крон в виде субсидий и 885 миллионов чешских крон в виде льготных кредитов.





Программа строительства доступных арендных квартир была создана в Министерстве регионального развития при бывшем министре регионального развития Иване Бартоше (Пираты). Еще до своего увольнения из-за проблем с оцифровкой процедуры строительства и ухода Пиратов из правительства он потребовал увеличить финансирование строительства муниципальных арендных квартир в запланированном бюджете на 2025 год. Министр финансов Станюра (ODS) тогда заявил, что его министерство готово выделить деньги после того, как будут представлены проекты строительства доступного жилья.





Однако, по мнению премьер-министра Фиалы (ODS), предложенный Бартошем вариант законопроекта о доступном жилье будет иметь слишком широкий охват. Ранее Фиала заявил, что правящая коалиция хотела бы сузить предложение до исключенных населенных пунктов. В то же время премьер-министр отметил, что основное внимание должно быть уделено финансированию, чтобы решить проблему низкой доступности жилья в Чехии. По словам премьер-министра, коалиция рассматривает, например, возможность предоставления ипотечных гарантий для молодых людей, чтобы можно было купить жилье даже с одним доходом.