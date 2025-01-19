Ожидание удешевления ипотеки может обернуться плачевно, предупреждают некоторые эксперты
7 февраля 2025
19:30
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Серьезное удешевление ипотеки, на которое рассчитывают некоторые экономисты, вряд ли произойдет в этом году. Аналитики предупреждают, что, напротив, цены на жилье продолжат стремительно расти. Те, кто хочет дождаться более дешевого ипотечного кредита, могут оказаться в проигрыше, считают они. По данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотеке сейчас составляет 5,11%, что всего на две сотых меньше, чем в начале года.
По словам аналитика Swiss Life Select Йиржи Сикоры, несмотря на то, что банки проводят весенние акции, резкого снижения цен на ипотеку не предвидится. «Неприятный сюрприз ждет домохозяйства, у которых, например, в этом году заканчивается пятилетний срок, и они столкнутся с ежемесячными выплатами в размере 1 000 евро», — отметил он.
По его мнению и мнению других экспертов, не стоит делать ставку на то, что ипотечные кредиты в ближайшее время значительно подешевеют.
«У банков мало причин для быстрого снижения ставок по ипотеке. Если они и снизят ставки, то это будет незначительная коррекция на десятые доли процентного пункта. Этому будет противостоять ожидаемое развитие цен на недвижимость, которые продолжат расти в этом году», — говорит девелопер Эвжен Корец. Он добавил, что, например, цены на новые квартиры в Праге в этом году вырастут в среднем примерно на 7%.
Как и предполагалось, в четверг Чешский национальный банк снизил процентную ставку, базовую ставку на четверть процентного пункта до 3,75%. Она уже упала на 3 процентных пункта с 6,75% в декабре прошлого года. Однако банки снижают ставки по ипотечным кредитам гораздо медленнее: средняя ставка предложения упала менее чем на 1 процентный пункт. По их мнению, более важным фактором является развитие цен на кредиты на межбанковском рынке.
С ними согласен и Корец. «Ставки по ипотечным кредитам определяются гораздо большим количеством показателей, чем просто базовые проценты, установленные ЧНБ. Гораздо важнее для них развитие цен на деньги на межбанковском рынке, особенно на те, которые имеют более длительные сроки заимствования. Банки выдают ипотечные кредиты на много лет вперед, поэтому любые колебания будут отражаться на их ставках с задержкой и еще не полностью», — сказал он.
7-процентное повышение, которое он прогнозирует в Праге, означает разницу в 350 000 крон в цене пятимиллионной квартиры.
«Поэтому тем, кто заинтересован в жилье, целесообразнее как можно скорее купить квартиру или дом по более низкой цене, чем ждать возможного небольшого снижения ипотечных ставок в будущем», — говорит он.
«Поэтому тем, кто заинтересован в жилье, целесообразнее как можно скорее купить квартиру или дом по более низкой цене, чем ждать возможного небольшого снижения ипотечных ставок в будущем», — говорит он.
Сикора предупреждает, что снижение процентной ставки может уменьшить ежемесячный платеж в краткосрочной перспективе, но более высокая цена покупки недвижимости отразится на общей стоимости жилья гораздо существеннее.
«Падение процентных ставок обычно приводит к росту цен на недвижимость, поэтому ждать, возможно, не стоит. Клиент сможет договориться о более низкой ставке только на несколько лет, но будет платить более высокую цену покупки в течение всего срока кредита», — подчеркнул он.
«Поэтому те, кто ждет, надеясь получить ипотечный кредит по более выгодной ставке в ближайшее время, могут в итоге заплатить за недвижимость еще больше», — предупредил он.
Марк Дитц, директор Partners Bank, предлагающего ипотечные кредиты, считает, что значительного удешевления ипотеки в этом году не произойдет.
«Я ожидаю, что ставки по ипотеке снизятся всего на несколько десятых процента. Параметры конкретной сделки, то есть размер долга клиента по отношению к его доходам и стоимость финансируемой недвижимости, будут оказывать большее влияние на цену», — сказал он.
«Я ожидаю, что ставки по ипотеке снизятся всего на несколько десятых процента. Параметры конкретной сделки, то есть размер долга клиента по отношению к его доходам и стоимость финансируемой недвижимости, будут оказывать большее влияние на цену», — сказал он.
Он добавил, что в настоящее время банк предлагает процентную ставку в размере 4,79% при трехлетнем фиксировании для покупки новой недвижимости или рефинансирования.
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