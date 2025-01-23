Старые дома в Чехии подорожали на 7 процентов
9 февраля 2025
15:00
1421
Цены на старые жилые дома в хорошем состоянии или после реконструкции выросли на 7% в последнем квартале прошлого года. Дом площадью 150 квадратных метров в Чехии стоил в среднем 6 миллионов крон. Цены на жилье выросли в годовом исчислении во всех крупных городах, за исключением Оломоуца.
Это следует из анализа платформы недвижимости FérMakléři.cz.
В последнем квартале прошлого года больше всего в годовом исчислении подорожало жилье в Пльзене — на 13%. Средняя стоимость сборного дома составила 10,4 миллиона крон, что на 1,2 миллиона крон больше. После западночешского города самые дорогие дома подорожали на 12% в Остраве, за ней следуют Брно и Усти-над-Лабем, где цены на недвижимость выросли на 10%.
Цена за квадратный метр также выросла на 9% в Градце-Кралове и на 3% в Ческе-Будеевице. Напротив, в Оломоуце жилье подешевело на 2% в годовом исчислении. В среднем они стоят 9,1 миллиона крон, что примерно на 200 000 крон меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Дома, как и вся остальная недвижимость, являются самыми дорогими в столице. Старый дом площадью 150 квадратных метров можно будет купить в столице в конце 2024 года примерно за 15,4 миллиона крон. Это означает годовой прирост на 932 000 крон.
При сравнении цен между третьим и четвертым кварталами прошлого года стоимость семейных домов в Чешской Республике выросла в среднем на 2%. Самый высокий рост — на 5% — зафиксирован в Остраве и Градце-Кралове. Напротив, наиболее существенное падение цен по сравнению с предыдущим кварталом произошло в Ческе-Будеёвице — на 3%
«Взгляд на данные за последний квартал прошлого года наглядно иллюстрирует различную динамику в отдельных городах. В то время как, например, в Брно, где дома долгое время были дорогими, наблюдается временное замедление темпов роста, в Остраве, где дома по-прежнему относительно дешевы, цены продолжают расти», — сказал Люмир Кунц, исполнительный директор FérMakléři.cz.
Однако, по словам Кунца, динамика цен в последние месяцы не обязательно означает, что цены на старые дома останутся на нынешнем уровне или станут ниже в этом году. «На рынке не произошло никаких фундаментальных изменений, которые можно было бы отразить в достаточном предложении недвижимости или в нежелании людей покупать при данных процентных ставках по ипотеке и ценах на недвижимость», — добавил он.
По словам Кунца, люди готовы брать ипотечные кредиты даже по текущим процентным ставкам. Хотя они немного снижаются, они значительно выше, чем до 2021 года. Согласно последним данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотеке в начале февраля снизилась на 0,02 процентных пункта до 5,11% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 миллиона крон, составляющему до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет по этой ставке составляет 20 692 кроны в феврале, что на 1 000 крон меньше по сравнению с прошлым годом.
В последнем квартале прошлого года больше всего в годовом исчислении подорожало жилье в Пльзене — на 13%. Средняя стоимость сборного дома составила 10,4 миллиона крон, что на 1,2 миллиона крон больше. После западночешского города самые дорогие дома подорожали на 12% в Остраве, за ней следуют Брно и Усти-над-Лабем, где цены на недвижимость выросли на 10%.
Цена за квадратный метр также выросла на 9% в Градце-Кралове и на 3% в Ческе-Будеевице. Напротив, в Оломоуце жилье подешевело на 2% в годовом исчислении. В среднем они стоят 9,1 миллиона крон, что примерно на 200 000 крон меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Дома, как и вся остальная недвижимость, являются самыми дорогими в столице. Старый дом площадью 150 квадратных метров можно будет купить в столице в конце 2024 года примерно за 15,4 миллиона крон. Это означает годовой прирост на 932 000 крон.
При сравнении цен между третьим и четвертым кварталами прошлого года стоимость семейных домов в Чешской Республике выросла в среднем на 2%. Самый высокий рост — на 5% — зафиксирован в Остраве и Градце-Кралове. Напротив, наиболее существенное падение цен по сравнению с предыдущим кварталом произошло в Ческе-Будеёвице — на 3%
«Взгляд на данные за последний квартал прошлого года наглядно иллюстрирует различную динамику в отдельных городах. В то время как, например, в Брно, где дома долгое время были дорогими, наблюдается временное замедление темпов роста, в Остраве, где дома по-прежнему относительно дешевы, цены продолжают расти», — сказал Люмир Кунц, исполнительный директор FérMakléři.cz.
Однако, по словам Кунца, динамика цен в последние месяцы не обязательно означает, что цены на старые дома останутся на нынешнем уровне или станут ниже в этом году. «На рынке не произошло никаких фундаментальных изменений, которые можно было бы отразить в достаточном предложении недвижимости или в нежелании людей покупать при данных процентных ставках по ипотеке и ценах на недвижимость», — добавил он.
По словам Кунца, люди готовы брать ипотечные кредиты даже по текущим процентным ставкам. Хотя они немного снижаются, они значительно выше, чем до 2021 года. Согласно последним данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотеке в начале февраля снизилась на 0,02 процентных пункта до 5,11% по сравнению с предыдущим месяцем. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 миллиона крон, составляющему до 80% от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет по этой ставке составляет 20 692 кроны в феврале, что на 1 000 крон меньше по сравнению с прошлым годом.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
8 ФЕВРАЛЯ 2025
1351
19:30
7 ФЕВРАЛЯ 2025
2021
09:00
6 ФЕВРАЛЯ 2025
4461
09:00
5 ФЕВРАЛЯ 2025
2200
10:00
4 ФЕВРАЛЯ 2025
920
09:00
1 ФЕВРАЛЯ 2025
8398
10:00
31 ЯНВАРЯ 2025
2173
16:30
29 ЯНВАРЯ 2025
1214
08:00
29 ЯНВАРЯ 2025
839
11:30
27 ЯНВАРЯ 2025
2228
18:00
25 ЯНВАРЯ 2025
1485
10:00
24 ЯНВАРЯ 2025
2372
08:00
24 ЯНВАРЯ 2025
1406