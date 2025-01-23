Старые дома в Чехии подорожали на семь процентов

Это следует из анализа платформы недвижимости FérMakléři.cz.



В последнем квартале прошлого года больше всего в годовом исчислении подорожало жилье в Пльзене — на 13 процентов. Средняя стоимость сборного дома составила 10,4 млн чешских крон, что на 1,2 млн чешских крон больше. После западночешского города самые дорогие дома подорожали на 12 процентов в Остраве, за ней следуют Брно и Усти-над-Лабем, где цены на недвижимость выросли на 10%.



Цена за квадратный метр также выросла на девять процентов в Градец-Кралове и на три процента в Ческе-Будеёвице. Напротив, в Оломоуце жилье подешевело на два процента в годовом исчислении. В среднем они стоят 9,1 млн крон, что примерно на 200 000 чешских крон меньше, чем за аналогичный период 2023 года.



Дома, как и вся остальная недвижимость, являются самыми дорогими в столице. Старый дом площадью 150 квадратных метров можно будет купить в столице в конце 2024 года примерно за 15,4 миллиона крон. Это означает годовой прирост на 932 000 крон.



При сравнении цен между третьим и четвертым кварталами прошлого года стоимость семейных домов в Чешской Республике выросла в среднем на два процента. Самый высокий рост — на пять процентов — зафиксирован в Остраве и Градец-Кралове. Напротив, наиболее существенное падение цен по сравнению с предыдущим кварталом произошло в Ческе-Будеёвице — на три процента.



«Взгляд на данные за последний квартал прошлого года наглядно иллюстрирует различную динамику в отдельных городах. В то время как, например, в Брно, где дома долгое время были дорогими, наблюдается временное замедление темпов роста, в Остраве, где дома по-прежнему относительно дешевы, цены продолжают расти», — сказал Люмир Кунц, исполнительный директор FérMakléři.cz.



Однако, по словам Кунца, динамика цен в последние месяцы не обязательно означает, что цены на старые дома останутся на нынешнем уровне или станут ниже в этом году. «На рынке не произошло никаких фундаментальных изменений, которые можно было бы отразить в достаточном предложении недвижимости или в нежелании людей покупать при данных процентных ставках по ипотеке и ценах на недвижимость», — добавил он.



По словам Кунца, люди готовы брать ипотечные кредиты даже по текущим процентным ставкам. Хотя они немного снижаются, они значительно выше, чем до 2021 года. Согласно последним данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотеке в начале февраля снизилась на 0,02 процентных пункта до 5,11 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту в размере 3,5 млн чешских крон, составляющему до 80 процентов от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет по этой ставке составляет 20 692 чешских кроны в феврале, что на 1000 чешских крон меньше по сравнению с прошлым годом.