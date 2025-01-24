Жилье мечты в бетонной коробке? Почему панельные квартиры уходят как горячие пирожки

«Клиенты в основном ищут панельные дома, в которых есть изоляция, новые окна, новый лифт и приятные общие зоны», — говорит агент по недвижимости.



Такие дома стали привлекательной альтернативой для покупателей, особенно сейчас, когда жилье стало менее доступным, чем раньше, из-за дорогих ипотечных кредитов и высоких цен на недвижимость.





Трехкомнатная квартира в «панельке» стоит на 30% дешевле, чем аналогичная в новостройке.



Похожие данные приводит крупнейший чешский сайт объявлений Sreality. В конце прошлого года квартира в пражском панельном доме стоила 114 701 чешскую крону за квадратный метр. В случае с 70-метровой квартирой это означает цену чуть более 8 миллионов чешских крон. Такая же квартира из кирпича стоит примерно на два миллиона больше.



«Зачастую отремонтированные дома лучше по качеству, чем более дешевые новостройки. Кроме того, они часто находятся в местах с лучшей транспортной доступностью и удобствами», — говорит маклер по недвижимости.



По данным сервиса «Безреалитки», примерно 40-45% всех квартир, выставленных на продажу, находятся в уже построенных домах.



Интерес к подобным квартирам возрождается не только благодаря снижению цен. «В ряде панельных жилых комплексов удалось провести реконструкцию», — говорит представитель «Безреалитки».



Инвесторы, рассчитывающие на доходность выше средней, также могут заинтересоваться этим предложением. Предлагаемые цены на пражские панельные квартиры выросли на 12,5%. Это больше, чем в случае с квартирами из кирпича, которые выросли на 8,3%.



У новостроек застройщики зафиксировали семипроцентный рост.



Готовые квартиры также более подвержены колебаниям цен.

По данным Bezrealitka, их стоимость может вырасти на 5-20%, особенно в региональных городах.



В ближайшие годы квартиры одинаковой площади в двух панельных домах в одном и том же месте могут иметь существенно разные ценники в зависимости от их состояния.



«Разница может быть очень заметной. Во многих случаях она может достигать 20% от общей стоимости», — говорит представитель «Безреалитки».





Квартиры в отремонтированных домах, которые являются энергоэффективными, будут иметь преимущество. Те, что остались в том же состоянии, что и при строительстве, будут отпугивать покупателей более высокими эксплуатационными расходами.