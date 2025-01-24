92 проекта подали заявки на финансирование строительства доступного жилья
10 февраля 2025
19:30
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В Чехии подано 92 заявки на финансовую поддержку строительства доступного арендного жилья. Общая сумма финансирования составит 5,1 млрд чешских крон: 3,2 млрд направят на льготные кредиты, а 1,9 млрд — на единовременные субсидии. Благодаря этим средствам планируется построить около 1 500 квартир, сообщил на пресс-конференции премьер-министр Петр Фиала (ODS). Он также выразил надежду, что в следующем году число новых квартир вырастет до 2 000.
Большинство проектов (84%) уже имеют разрешения на строительство. «За короткий срок мы запустили эффективные механизмы поддержки, благодаря которым возводится больше жилья для среднего класса, молодых семей, учителей и медицинских работников. Высокий интерес к программе подтверждает её важность и долгосрочную перспективу», — отметил Фиала.
Инициатива реализуется через Государственный фонд поддержки инвестиций (SFPI). Средства можно использовать на строительство новых зданий, реконструкцию или расширение существующих объектов. До 40% затрат покрываются субсидиями при соблюдении условий, а оставшиеся проценты можно профинансировать за счёт льготного кредита с пониженной ставкой ЕС. В совокупности помощь может покрыть до 90% стоимости проекта, срок погашения кредита — до 30 лет, а досрочное погашение — бесплатное. Поддержку могут получить как муниципалитеты, так и юридические лица.
Министр финансов Збынек Станюра (ODS) назвал эту программу «стартовым этапом». Он заверил, что если спрос на финансирование превысит возможности бюджета, власти рассмотрят возможность его увеличения. Пока же, по его мнению, выделенных средств достаточно.
Жилищная проблема давно беспокоит чехов. Первоначально план был ориентирован на муниципалитеты, но участвовать могут и частные инвесторы. Сегодня в Чехии лишь 1% новых квартир строят муниципалитеты, тогда как основной объем возводится частным сектором. В результате предложение муниципального жилья остаётся низким, а аренда — дорогой и малодоступной.
По данным фонда SFPI, в рамках проекта выявлено более 1 000 проектов доступного жилья общей стоимостью 165 млрд чешских крон. Они включают строительство свыше 50 000 квартир к 2030 году. В прошлом году SFPI провёл более 2 300 консультаций в 1 638 муниципалитетах по всей стране. В настоящее время в рамках программы «Доступное арендное жильё» готовится более 500 проектов, рассчитанных на 9 500 квартир, с запланированным бюджетом 27,7 млрд чешских крон. Это в четыре раза больше средств, выделенных на текущий этап программы.
Одним из крупнейших проектов является Rezidence Meandr в Зноймо, где планируется строительство двух многоквартирных домов с 97 квартирами. Частная компания Meandr Green Building запросила поддержку в размере 237 млн крон, из которых 84 млн составят субсидии, а 153 млн будут выданы в виде льготного кредита. Помимо крупных проектов, на финансирование претендуют небольшие инициативы по строительству до десяти квартир.
Статистика завершённого жилищного строительства
|Показатель
|2023
|2022
|2021
|Общее количество завершённых квартир
|38 067
|39 460
|34 581
|Квартиры в многоквартирных домах
|14 208
|14 203
|10 973
|Квартиры, завершённые государственными инвесторами
|420
|199
|342
|Доля государственных инвесторов
|1,1%
|0,5%
|1,0%
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