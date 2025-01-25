Банкам незачем удешевлять ипотеку. Лучшие цены появятся только с весенними акциями
11 февраля 2025
11:30
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Снижение цен на ипотечные кредиты по-прежнему находится в руках чешских банков. Появление новых клиентов, приобретающих собственное жилье, поставило их в выгодное положение при принятии решения о том, что делать со ставками.
По мнению экспертов, ставки по ипотечным кредитам не будут меняться после первого в этом году решения центральных банкиров, которые на заседании по денежно-кредитной политике на прошлой неделе снизили базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 3,75 процента.
Таким образом, Чешский национальный банк продолжил предыдущее снижение процентной ставки, которое он временно приостановил в декабре. За последний год базовая ставка снизилась в общей сложности на три процентных пункта.
«Ставка репо — это ставка по двухнедельным депозитам в ЦНБ. Просто ипотечные кредиты — это деньги, как правило, на три года и более. Я ожидаю, что банки относительно скоро отразят падение базовой ставки на сберегательных счетах, а не на ценах на ипотеку», — объясняет эксперт по ипотеке и заместитель председателя правления Gepard Finance Дэвид Эйм.
«Потому что на практике деньги, положенные на сберегательный счет, обычно могут быть помещены банком в репо с ЧНБ, и теперь, когда их становится меньше, банк захочет заплатить клиенту меньше», — добавляет он.
Прогнозы сбываются
Средняя ставка предложения по ипотеке, согласно данным Swiss Life Hypoindex, в феврале снизилась до 5,11%. По сравнению с февралем прошлого года снижение составило всего полпроцента.
«Пока наши прогнозы о небольшом снижении ставок до стагнации в начале этого года сбываются. Однако в ближайшие месяцы можно ожидать чуть более значительного снижения ставок», — комментирует Иржи Сикора, аналитик по ипотечному кредитованию Swiss Life Select.
Банки, по его словам, будут привлекать новых клиентов весенними специальными предложениями по процентным ставкам.
«Не стоит ожидать резкого снижения ставок. С другой стороны, для семейных бюджетов снижение на одну сотую процента — это уже облегчение», — добавляет аналитик Иржи Сикора.
Одно из первых акционных предложений в этом году поступило от Komerční banka, который предложил сниженную процентную ставку в размере 4,59 % для кредитов сроком на 2 или 3 года. Предложение действительно для заявок, поданных в период с 3 по 17 февраля 2025 года.
По словам эксперта по ипотечному кредитованию Дэвида Эйма, в подходе банков к установлению процентных ставок по ипотечным кредитам решающую роль играют два фактора.
«Решающим фактором является цена свопов, которые банки используют для хеджирования цены денег на определенный период», — говорит первый заместитель председателя правления Gepard Finance.
В последние недели ставка по этому типу свопов составляла около 3,5 процента.
«И, конечно, играет роль тот факт, что банки чувствуют интерес со стороны клиентов даже в текущих условиях, поэтому на рынке нет серьезного понижательного давления на ставки», — добавляет второй фактор, Eim.
Новых клиентов будет больше
Это подтверждают слова Мартина Васека, главы ČSOB Hypoteční banka и Stavební spořitelna.
Мы ожидаем, что клиентов, которые захотят осуществить свою мечту о собственном жилье и купить недвижимость, станет на 10-15 % больше, рассказал он в программе Agenda SZ Byznys.
«Я считаю, что если будет средний экономический сценарий, инфляция будет под контролем, то во второй половине 2025 года мы увидим среднюю ставку ниже 4,5 %», — добавил эксперт.
Для среднего кредита, который сейчас составляет около 3,8 миллиона чешских крон, такое снижение ставок уменьшит ежемесячный платеж примерно на 1 400 чешских крон. Таким образом, клиент с ипотечным кредитом будет платить в год почти на 17 000 чешских крон меньше, чем при нынешних условиях.
«Мы не ожидаем, что ставка в 4% будет нарушена, но средняя ставка может составить около 4,25% в конце 2025 года, причем снижение средней ставки будет постепенным и стабильным в течение года», — подтвердил пресс-секретарь Česká spořitelna Филип Грубы.
Однако, по мнению Дэвида Эйма, в нынешних условиях на рынке недвижимости нет времени ждать более выгодной ставки.
«Ждать полгода снижения на несколько десятых процента не имеет смысла. Недвижимость уже снова растет в цене. Чем позже кто-то купит, тем дороже она, скорее всего, будет стоить», — заключает он.
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