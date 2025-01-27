Чехия создаст новый фонд для решения жилищного кризиса

Чехия уже давно является одной из стран Европы с наихудшей доступностью собственного жилья. По данным Deloitte Property Index, покупка новой недвижимости обходится в сумму, эквивалентную 13,3 годовым зарплатам брутто. Однако в последние годы жилищный кризис в Чехии подпитывается также рынком аренды, где цены быстро растут из-за растущего спроса.





В последнее время правительство отреагировало на ухудшение ситуации с доступностью жилья в стране рядом инициатив, направленных на улучшение ситуации. Помимо субсидий и кредитной поддержки муниципалитетов и городов для строительства собственного доступного арендного жилья, Национальный банк развития (НБР) готовит еще один проект — инвестиционный фонд, в который планирует привлечь частных инвесторов.





«НРБ готов влить 950 миллионов чешских крон из государственных источников в готовящийся инвестиционный фонд, используя средства из Национального плана восстановления. Управляющий фондом должен также привлечь такую же сумму от независимых частных инвесторов», — говорит Мартин Потучек, председатель совета директоров Национального банка развития.





Фонд будет использовать вклады инвесторов для приобретения жилой недвижимости и эксплуатации ее в режиме доступного арендного жилья.





По словам Мартина Потучека, целевыми инвесторами должны стать в первую очередь крупные институциональные инвесторы, для которых эти инвестиции станут частью их деятельности в области социальной ответственности.





Предполагается, что доходность инвестиционного фонда будет ниже, чем если бы это были обычные инвестиции в рыночную аренду, учитывая требуемую стратегию, которая предполагает управление и сдачу в аренду недвижимости только за девяносто процентов от рыночной арендной платы.





«Доходность без поправки на расходы, связанные с управлением фондом, может составить около четырех процентов», — говорит Мартин Потучек.





На прошлой неделе министр финансов Збынек Станюра (ODS) также говорил о будущем инвестиционного фонда на правительственной пресс-конференции.





На первом этапе можно будет построить от 300 до 350 квартир по схеме «Доступное арендное жилье». Фонд может быть запущен во второй половине года«, — сказал министр.





Инвестиционный фонд будет расти





По словам председателя Банка развития, сумма, составляющая почти два миллиарда крон, является лишь пилотным проектом. «Если фонд будет успешным, он может привлечь других инвесторов, Европейский инвестиционный банк или Европейский инвестиционный фонд. В конечном итоге проект может принять гораздо более крупные масштабы», — добавил Мартин Потучек.





Что касается частных инвестиций в поддержку решения жилищного кризиса в Чехии, то в настоящее время Палата депутатов обсуждает предложение об ослаблении правил управления накоплениями в пенсионных фондах. С марта этого года эти фонды должны получить новую возможность инвестировать в жилье, особенно в проекты по аренде жилья.





«Мы откроем для пенсионных фондов возможность инвестировать в жилье. И это будет сделано в этот предвыборный период», — сказал министр финансов Збынек Станюра без дальнейших подробностей в программе «Вопросы Вацлава Моравца» на Чешском телевидении.





По словам Мартина Потучека, потенциальным инвестором в создаваемый фонд могут стать пенсионные фонды.





Министерство регионального развития возлагает большие надежды на новый инструмент для расширения портфеля доступного арендного жилья в Чешской Республике. «Впервые в Чехии он позволит на равных условиях соединить государственные инвестиции с частным капиталом. Они будут преследовать общественно полезную цель — продвижение доступного жилья, что также будет иметь экономический смысл для частных инвесторов», — сказал Петр Валецко, пресс-секретарь министерства.





Как ранее заявлял министр финансов, в рамках государственно-частного сотрудничества по строительству жилья государство сейчас обсуждает и другие модели сотрудничества. Одним из вариантов может стать недавно обнародованная инициатива девелоперской компании Central Group под названием Design & Build.





«Одного коммерческого сегмента недостаточно», — заявил ранее в эфире программы «Повестка дня SZ Бызны » Душан Куновский, владелец компании.





«В сотрудничестве с другими компаниями и учреждениями на рынке мы пытаемся создать так называемую систему Bata в хорошем смысле слова, которая позволит строить тысячи квартир», — пояснил Куновский.

Основной принцип — это просто связь с коммерческой стороной — девелоперской компанией, которая будет снабжать проект типовыми процедурами, договорами и использовать стандартные решения для строительства. «Каждый новый проект, который решает построить местное правительство, больше не должен каждый раз открывать Америку», — говорит Душан Куновски.





Решение, по его словам, заключается в том, чтобы оптимизировать здание с точки зрения конструкции, планировки и статики. Однако это не означает, что дома должны быть одинаковыми.