Квартиры в Праге покупают богатые или иностранцы, говорит глава агентства недвижимости

«Есть смелые оценки, что через десять лет цены будут вдвое выше, чем сейчас. Если взять возможный рост в 7% в год, то это почти сходится», — сказал Грубый. Он считает упомянутый 7-процентный годовой рост цен наиболее вероятным развитием событий в ближайшие один-два года.



По данным консалтинговой компании Deloitte, отслеживающей реальные цены, по которым продаются квартиры в региональных городах, в третьем квартале прошлого года средняя чешская квартира стоила 104 100 крон за квадратный метр. Таким образом, типовая 70-метровая квартира с планировкой примерно 3+kk обойдется почти в 7,3 миллиона крон. Это на 16,5% больше по сравнению с прошлым годом.



Резкому росту цен способствовал высокий спрос. «Многие люди поняли, что сейчас хорошее время для покупки недвижимости. Интересна взаимосвязь между процентными ставками и ценами на недвижимость. Говорят, что лучше покупать, когда цены на недвижимость ниже, а процентные ставки выше. Потому что ставку можно изменить за три года, а вот с ценой покупки ничего не поделаешь», — говорит Грубый.



Он также приписывает это влияние скидкам прошлых лет. Люди ждали покупки в период высоких процентных ставок по ипотеке и неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому владельцам, желающим продать недвижимость, приходилось снижать цену. Только в прошлом году покупатели, у которых были свободные деньги, начали активно этим пользоваться.



Мотивацией, по мнению Грубого, стала упорная неспособность упростить и ускорить строительство. Именно поэтому он считает, что цены будут расти и дальше. «Посмотрите, что произошло в Польше. Там строительство идет полным ходом, и внезапно цены на стройматериалы упали. Но здесь таких условий нет», — добавил он.



Дохода в 50 000 будет недостаточно



7-процентный рост цен, который Грубый ожидает в этом году, будет немного сильнее, чем тот, который прогнозирует Чешский национальный банк. Чешский национальный банк ожидает, что цены вырастут на 5,7%. Однако представители центрального банка допускают, что эта оценка может быть занижена и что высокий спрос в сочетании со слабым строительством может подтолкнуть цены к росту более быстрыми темпами.



Но даже 5-процентный рост будет означать повышение цен на сотни тысяч крон. По мнению Грубого, это еще больше ухудшит доступ людей к приобретению собственного жилья. «Человек, зарабатывающий 50 000 в месяц, не сможет купить трехкомнатную квартиру в Просеке», — говорит он.



Профиль покупателей в столице уже значительно изменился по сравнению с предыдущими годами. Квартиры смогут приобрести люди с доходами выше среднего. «В основном это высокооплачиваемые менеджеры, владельцы компаний или иностранцы, у которых здесь есть работа», — говорит Грубый.



Поэтому директор RE/MAX считает, что тенденция, когда люди ищут недвижимость вблизи крупных городов, усилится. На это обращают внимание и застройщики, которые начали готовить больше проектов в нескольких минутах езды от Праги, например в Кладно или Брандысе-над-Лабем.