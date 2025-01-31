Строительство квартир в Среднечешском крае сокращается, арендная плата в городах будет расти

Прогноз на следующий год не обещает изменения тенденции, так как количество начатых строительств жилья сократилось с 6 000 в прошлом году до 5 300.



Это, скорее всего, приведет к дальнейшему росту цен на жилье и повышению арендной платы. Аналогично развитию цен на рынке, давление будет оказываться и на цены на аренду жилья в муниципальных квартирах. Некоторые города Среднечешского края уже подтвердили, что арендная плата будет расти.



Колин, например, в прошлом году повысил арендную плату за городские квартиры на 3,2%, а в позапрошлом — примерно на 13%. В этом году, начиная с июля, повышение составит еще 2,4%, что соответствует уровню инфляции. В городе насчитывается 1 780 квартир, и повышение арендной платы затрагивает подавляющее большинство из них. Новые квартиры были построены в Колине 20 лет назад в связи с открытием автомобильного завода для новых сотрудников. Из-за этого город влез в долги и до сих пор выплачивает кредит в размере более миллиарда евро.



Стоимость аренды квартир в городе составляет менее 150 крон за квадратный метр, и на них существует большой спрос. В настоящее время в очереди на получение городской квартиры стоят более 700 человек, так что время ожидания составляет около шести лет, подтвердил заместитель мэра Роман Шульц. Арендная плата здесь по-прежнему выше примерно на 100 крон за квадратный метр.



Постепенно растут цены и в соседнем Нимбурке, где имеется всего 240 квартир. Треть из них предназначена для пожилых людей, которые платят менее ста крон за квадратный метр. Если квартира освобождается, ее выставляют на торги и сдают в аренду по более высокой цене. В прошлом году она составляла 150 крон за метр, в этом году — 200 крон.



Мельник также рассчитывает на повышение арендной платы в этом году. «Для предлагаемых в аренду квартир установлена минимальная сумма в 180 крон за квадратный метр в месяц», — сказал Ян Денемарк Новачек, пресс-секретарь мэрии. Как и в прошлом году, в этом году арендная плата будет повышена на уровень инфляции, а именно на 2,4%. То же самое намерен сделать и город Сланы, где арендная плата варьируется от 75 до 230 крон за метр, в зависимости от назначения квартиры.



С другой стороны, Млада-Болеслав и Кладно не планируют повышать арендную плату. Более того, Кладно, где городская арендная плата составляет 100 крон за метр, начал продавать городские квартиры. В собственности города находится почти 2 000 квартир, а в прошлом году мэрия начала продавать 160 из них на улице Войтеха Ланна. В основном квартиры покупают существующие жильцы по цене около 40 000 крон за квадратный метр. За 50-метровую квартиру они заплатят около 2 миллионов крон.



«Жильцы получили письменное предложение в ноябре прошлого года и могут ответить на него до мая этого года», — сказал пресс-секретарь города Вит Герал, отметив, что большинство жильцов заинтересованы в покупке. «Мы регистрируем отсутствие интереса к покупке только в нескольких случаях», — добавил Герал.



В Праге, напротив, строительство квартир выросло. Хотя количество завершенных квартир увеличилось незначительно, менее чем на 2%, до 6 5000 квартир, в столице зафиксирован большой рост числа начатых квартир. Их насчитывается почти 8 200, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом.