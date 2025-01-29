Страх перед более дорогими домами и квартирами заманивает новых покупателей в банки
17 февраля 2025
22:00
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Рынок ипотечного кредитования в Чехии пережил сильное начало нового года по сравнению с двумя предыдущими годами. Соискатели ипотеки стараются ускорить заключение договоров. Их пугает рост цен на недвижимость.
В первом месяце этого года банки и строительные общества выдали новых ипотечных кредитов на сумму 18,7 миллиарда крон. Кроме того, клиенты рефинансировали свои ипотечные кредиты на сумму 3,9 миллиарда крон. Эти данные опубликовала Чешская банковская ассоциация в рамках своего регулярного исследования Hypomonitor.
Таким образом, рынок ипотечного кредитования в Чехии набирает обороты. В годовом сравнении объем новых и рефинансированных жилищных кредитов увеличился почти на 10 миллиардов крон, хотя в месячном сравнении ипотечная активность снизилась примерно на 5%. По мнению ČBA, это снижение можно частично объяснить слабым сезонным началом каждого года.
«Поведение домохозяйств показывает, как они следят за развитием событий на рынке недвижимости. Цены на квартиры и дома выросли в прошлом году, что при ограниченном предложении новых проектов может продолжиться и в 2025 году», — говорит Мартин Вашек, генеральный директор и председатель совета директоров ČSOB Hypoteční banka.
«Клиенты ускоряют принятие решений о покупке новых домов, потому что промедление может обойтись дороже в ближайшие месяцы. Поэтому даже в обычно слабом январе интерес к ипотеке сохранялся, и объемы продаж были приличными», — добавил глава ČSOB.
Рост интереса к ипотеке связан с продолжающимся небольшим снижением процентных ставок по новым жилищным кредитам. Согласно данным CBA Hypomonitor, средняя ставка в январе снизилась до 4,78% с 4,8% в декабре.
Это постепенно начинает отражаться на ежемесячном платеже, который в случае среднего ипотечного кредита (3,9 миллиона крон) со сроком погашения 30 лет в январе составил 20 541 крону. В прошлом году, когда ставки составляли в среднем около 5%, платеж был на несколько сотен крон выше.
Напротив, по сравнению со средней ставкой в 2,8% для новых ипотечных кредитов в 2019 году, текущая ставка рефинансирования ипотеки в 4,73% для того же срока погашения кредита повышает ежемесячный платеж по средней ипотеке более чем на 4 000 крон.
«Падение процентных ставок положительно влияет на бюджеты домохозяйств, но лишь частично, примерно на две трети. Оно компенсирует влияние увеличения средней суммы ипотечного кредита. Общее влияние на чистый доход заявителя составляет около минус одного процента», — добавляет Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
Средний размер вновь выдаваемой ипотеки в январе немного вырос и составил 3,92 миллиона крон. Таким образом, его размер на 15% выше, чем год назад (3,41 миллиона крон).
«Январский рост был обусловлен новыми ипотечными кредитами на строительство, в то время как средний размер ипотечного кредита на покупку недвижимости оставался довольно стабильным. Это отражает сочетание роста цен на недвижимость, роста заработной платы и снижения процентных ставок», — отметили эксперты Чешской банковской ассоциации.
Таким образом, рынок ипотечного кредитования в Чехии набирает обороты. В годовом сравнении объем новых и рефинансированных жилищных кредитов увеличился почти на 10 миллиардов крон, хотя в месячном сравнении ипотечная активность снизилась примерно на 5%. По мнению ČBA, это снижение можно частично объяснить слабым сезонным началом каждого года.
«Поведение домохозяйств показывает, как они следят за развитием событий на рынке недвижимости. Цены на квартиры и дома выросли в прошлом году, что при ограниченном предложении новых проектов может продолжиться и в 2025 году», — говорит Мартин Вашек, генеральный директор и председатель совета директоров ČSOB Hypoteční banka.
«Клиенты ускоряют принятие решений о покупке новых домов, потому что промедление может обойтись дороже в ближайшие месяцы. Поэтому даже в обычно слабом январе интерес к ипотеке сохранялся, и объемы продаж были приличными», — добавил глава ČSOB.
Рост интереса к ипотеке связан с продолжающимся небольшим снижением процентных ставок по новым жилищным кредитам. Согласно данным CBA Hypomonitor, средняя ставка в январе снизилась до 4,78% с 4,8% в декабре.
Это постепенно начинает отражаться на ежемесячном платеже, который в случае среднего ипотечного кредита (3,9 миллиона крон) со сроком погашения 30 лет в январе составил 20 541 крону. В прошлом году, когда ставки составляли в среднем около 5%, платеж был на несколько сотен крон выше.
Напротив, по сравнению со средней ставкой в 2,8% для новых ипотечных кредитов в 2019 году, текущая ставка рефинансирования ипотеки в 4,73% для того же срока погашения кредита повышает ежемесячный платеж по средней ипотеке более чем на 4 000 крон.
«Падение процентных ставок положительно влияет на бюджеты домохозяйств, но лишь частично, примерно на две трети. Оно компенсирует влияние увеличения средней суммы ипотечного кредита. Общее влияние на чистый доход заявителя составляет около минус одного процента», — добавляет Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.
Средний размер вновь выдаваемой ипотеки в январе немного вырос и составил 3,92 миллиона крон. Таким образом, его размер на 15% выше, чем год назад (3,41 миллиона крон).
«Январский рост был обусловлен новыми ипотечными кредитами на строительство, в то время как средний размер ипотечного кредита на покупку недвижимости оставался довольно стабильным. Это отражает сочетание роста цен на недвижимость, роста заработной платы и снижения процентных ставок», — отметили эксперты Чешской банковской ассоциации.
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