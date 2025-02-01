Коррупция на миллионы: в Брно разоблачили преступную схему с недвижимостью

Во вторник главная прокуратура Оломоуца объявила, что предъявила обвинения девяти людям и одной компании. Как стало известно изданию, среди обвиняемых — Хорка и его жена Маркета, нынешний мэр района Брно-Жабовржески Ледер, Давид Алеш (в прошлом от ANO) и адвокат Войтех Врана.





Согласно полицейскому документу, Хорка предположительно основал организованную преступную группу в 2016 году. Он рассчитывал, используя коррупцию и клиентелистские связи с местными политиками, приобрести во время приватизации муниципального имущества многоквартирный дом по адресу Новачкова 2, 4, 6. Жильцами должны были стать подсадные люди. С помощью специально созданного жилищного кооператива группа должна была приобрести дом по цене значительно ниже рыночной.





Хорка собирался вовлечь в этот план свою жену и ее сообщницу Алену Хофиркову, поскольку обе они занимались недвижимостью.





«Задача Хорки заключалась в организации и реализации первого этапа их плана, заключавшегося в постепенном размещении в качестве жильцов в многоквартирном доме лиц, которые захотят или будут вынуждены передать свои арендованные квартиры в распоряжение будущего планируемого жилищного кооператива», — говорится в постановлении.





Затем Хофирковой предстояло активно искать подходящих лиц в качестве жильцов.





Они также создали жилищный кооператив, затем Хорка привлек в группу адвоката Врану, поскольку ему нужен был подходящий человек для общения с мэрией, и рассчитывал на него как на председателя кооператива. Обвиняемым юридическим лицом стал недавно созданный жилищный кооператив «Новачкова».





Впоследствии в дело должен был вступить Филип Ледер, советник из Брно, влиятельный политик Народной партии, адвокат и мэр Жабовржески. «Хорка убедил его действовать в свою пользу и в интересах преступной группы. Со своей позиции члена совета он должен был настаивать на приватизации жилого дома, а сам голосовать и, возможно, обеспечивать другие голоса в совете в пользу такой приватизации», — пишет полиция.





Детективы считают, что Ледер впоследствии активно отстаивал интересы Хорки и голосовал за приватизацию, несмотря на то, что знал, что в доме живут не обычные жильцы, а люди, связанные с ним. «Он знал, что жилищный кооператив „Новачкова“ на самом деле не является таковым, что его задачей вовсе не было обеспечение жилищных потребностей своих членов, а фактически — максимальный сговор с преступной деятельностью Михала Хорки», — говорится в постановлении.





Приватизация дома провалилась

Ущерб, который должен был понести Брно в случае успешной реализации плана, полиция оценила в 24 365 000 крон. Однако он не был нанесен, поскольку дом не был приватизирован. Газете удалось связаться с бывшим заместителем мэра Алешем, который заявил, что ничего об этом не знает. «У меня нет информации о том, что меня обвиняют. В первом круге допросов я уже указал, что в итоге голосовал против приватизации, поэтому не знаю, как я мог этому способствовать. Потому что я выяснил, что там не все в порядке с жильцами», — сказал Алеш.



Мэр Ледер не ответил на звонок. Среди других обвиняемых — банкир и эксперт Йозеф Павловский, который, как предполагается, дал ошибочное заключение о жилом доме, а также бизнесмены Петер Флиммель и Йиржи Крейчи. Осенью 2022 года во время рейда по делу о строительстве жилья в Брно полицейские также обыскали офис тогдашнего заместителя мэра и нынешнего министра окружающей среды Петра Хладика (KDU-ČSL). Однако ему не было предъявлено никаких обвинений. Хладик написал, что это дело его никак не касается.