110 000 крон за метр. Цены на квартиры достигли очередного максимума

Средняя цена квартиры в областных городах и некоторых крупных населенных пунктах Центральной Чехии выросла на 5,8% и составила 110 100 чешских крон за квадратный метр, свидетельствуют данные консалтинговой компании Deloitte.





На практике это означает, что средняя 70-метровая квартира будет стоить 7,7 миллиона чешских крон. По сравнению с прошлым годом она подорожала на 15,3 процента.





Петр Гана, директор отдела недвижимости и строительства компании Deloitte, ожидает, что в этом году цены на недвижимость продолжат расти. Это связано, в частности, с тем, что будет расти интерес к покупке квартир для инвестиций.





«Если мы сравним данные за весь 2024 год, то увидим улучшение настроения населения на рынке в отношении покупки недвижимости. Отложенный спрос с 2023 года также проявился», — говорит он.





Другие люди, которые внимательно следят за рынком недвижимости, считают так же. Например, Йозеф Лебеда, эксперт по вопросам покупки недвижимости в компании Resimo, ожидает, что во второй половине года цены на квартиры вырастут на три-пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Чешский национальный банк, который оценивает рынок квартир и семейных домов вместе, в своем прогнозе от конца прошлого года указал, что ожидаемый рост составит 5,7 процента. Но он предупредил, что он может быть сильнее из-за повышенного спроса и сохраняющегося слабого предложения.





Удивительная цифра, согласно которой в девяти из 14 регионов цены на жилье упали в последние три месяца года, может оказаться всего лишь всплеском. Однако это были не просто косметические изменения. Например, в Южночешском крае они подешевели на 8,2 процента.





«На рынок и особенно на спрос в четвертом квартале повлияли умеренный экономический рост, инвестиционный интерес к недвижимости, ограниченное предложение и все еще относительно высокие процентные ставки по ипотеке, которые ограничивали доступность жилищного финансирования», — говорит Гана.





Дорогой рынок перерос





Вышеупомянутые факторы сильнее влияют на города в регионах, чем, например, на Прагу. Другие региональные города в гораздо большей степени зависят от интереса обычных покупателей: в них продаются десятки или, самое большее, сотни квартир в условиях постоянно дорожающей ипотеки. Так что все зависит от того, какую именно недвижимость хотят приобрести покупатели.





Deloitte также сообщает, что в городах, где цены росли, доля сделок по покупке нового жилья была выше. Напротив, там, где недвижимость продается в основном в более дешевых кирпичных и сборных домах, произошло вышеупомянутое удешевление.





Прага в этом отношении специфична, так как в столице, помимо обычных людей, заинтересованных в приобретении собственного жилья, все чаще встречаются инвесторы, покупающие квартиры с целью дальнейшей сдачи в аренду. Это повышает интерес, а также толкает цены вверх, в том числе и потому, что арендодатели зачастую заинтересованы в более дорогих новостройках.





По последним данным, квартиры в столице в среднем стоят почти 140 000 чешских крон за квадратный метр. Например, в Брно средний показатель составляет 108 000 чешских крон за квадратный метр, а в большинстве других регионов цены находятся в диапазоне от 65 000 до 85 000 чешских крон.

По мнению экспертов, дорогие квартиры в Праге будут все больше влиять на развитие Центральночешского края. Люди, которые не смогут позволить себе купить недвижимость в Праге и не согласятся жить в арендованном жилье, будут искать подходящее жилье в соседних городах.





«Если в прошлом году влияние пражских домохозяйств на цены на недвижимость в среднечешских городах было довольно незначительным, то в этом, похоже, оно снова начинает расти. Особенно в отношении квартир, пробудившийся пражский спрос и интерес местных домохозяйств могут подтолкнуть цены вверх и увеличить их в самых востребованных местах», — говорит Хендрик Мейер, глава группы недвижимости EHS, в которую входит, например, сервис Bezrealitky.



Разрыв будет увеличиваться





Региональные различия в ценах на недвижимость могут значительно увеличиться в ближайшие годы. Согласно анализу, проведенному компаниями Flat Zone и Dataligence, в ближайшие десять лет 367 000 квартир могут перейти по наследству.





Новые владельцы попытаются продать некоторые из них, что повлияет на предложение и в некоторых регионах окажет давление на цены. В первую очередь это коснется небольших муниципалитетов, которые уже обезлюдели и где не хочет жить молодежь.





«Чем менее активен местный рынок и чем больше доля пожилых владельцев, тем более уязвимы эти города к перекосам в предложении», — говорит Милан Рочек, управляющий директор Dataligence.





Напротив, застройку в Праге, Брно и Центральночешском крае эта проблема затронуть не должна. Интерес покупателей там будет таков, что даже возможного увеличения предложения будет недостаточно для его покрытия.