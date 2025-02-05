Европейский сектор студенческого жилья вырастет на 70%

Отзывы инвесторов показывают, что в ближайшие 2–5 лет прогнозируемая мощность превысит 92 500 новых коек, а капитальные вложения составят 22 миллиарда евро. Если бы все частные европейские PBSA (специально построенные студенческие общежития) росли такими же темпами, предложение увеличилось бы более чем на 1,7 миллиона мест. Однако это все равно увеличит уровень доступности PBSA в Европе всего лишь до 17% по сравнению с сегодняшними 11%.



Опрос показал, что 81% респондентов обеспокоен влиянием изменения процентных ставок на их бизнес. Кроме того, инвесторов беспокоят затраты на строительство, нормативные требования и наличие подходящей земли. Кроме того, четверти существующих портфелей респондентов необходимо будет адаптировать к более высоким стандартам ESG.



Спрос на студенческое жилье в Праге стабильно высок. По словам Фрейзера Уотсона, руководителя отдела инвестиций компании Savills Czech Republic & Slovakia, в настоящее время в Праге имеется всего 28 550 студенческих мест, что недостаточно для покрытия растущего спроса со стороны студентов.



«Инвестирование в сектор студенческого жилья в Праге представляет собой привлекательную возможность, чему способствуют такие стабильные факторы, как постоянный и растущий спрос, нехватка мест и тот факт, что большинство студентов не могут позволить себе снимать собственную квартиру за пределами студенческого общежития», — добавляет он.



В настоящее время большая часть студенческих общежитий в Праге принадлежит университетам, и уровень проживания в этих общежитиях зачастую не соответствует требованиям студентов, ищущих более высокий уровень комфорта. «В настоящее время в Праге имеется 22 частных студенческих общежития общей вместимостью почти 3 000 мест. Если включить существующие проекты совместного проживания, которые также очень популярны среди студентов, то число увеличится до 3 800 койко-мест. Среди важнейших частных студенческих общежитий в Праге — The FIZZ, Comenius, DC Rezidence и Zeitraum U Průhonu», — добавляет Войтех Вольф, старший инвестиционный аналитик Savills Czech Republic & Slovakia.



В Прагу каждый год приезжает большое количество студентов, ищущих жилье. Из общего числа 71 200 чешских студентов, имеющих постоянное место жительства за пределами столицы, ожидается, что более 46 000 студентов будут нуждаться в жилье непосредственно в Праге. К этому числу следует добавить еще 27 660 иностранных студентов, обучающихся в пражских университетах. Общее число студентов, ищущих жилье в Праге каждый учебный год, составляет около 75 000, что указывает на значительный разрыв между спросом и текущим предложением жилья.



«Поскольку рынок продолжает развиваться и включает в себя динамичную группу игроков, инвесторам приходится решать экономические проблемы, реагировать на изменения в демографической ситуации среди студентов и содействовать обеспечению экологической устойчивости. «Решения, которые сейчас принимаются в отношении новых проектов, финансирования и соответствия ESG, будут иметь долгосрочное влияние на весь сектор», — заключает Ричард Валентайн-Селси, руководитель отдела европейских исследований и консалтинга в сфере жилья в Savills.