Эксперты: Ипотечные платежи и арендная плата почти сравнялись, но аренда обходится дешевле

Об этом говорится в заявлениях экспертов, присланных Чешскому агентству новостей. По их словам, преимущество собственного жилья заключается в обеспечении безопасности на пенсии, однако аренда жилья предлагает большую гибкость.



Данные финансовых порталов Banky.cz и Hyponamír.cz показывают, что в 2020 году люди платили за ипотеку в среднем 10 567 чешских крон в месяц, а за аренду — 12 817 чешских крон. Однако, по данным Ассоциации арендного жилья (ANB), наибольшая разница в ценах на съемное и собственное жилье была в августе 2022 года, когда ипотечный платеж за среднюю квартиру площадью 52,6 кв. м был более чем на 10 000 чешских крон выше, чем при аренде.



В настоящее время, по данным финансовых порталов, например, в регионе Усти-над-Лабем ежемесячный ипотечный платеж стал на 1 494 чешские кроны ниже арендной платы. В Среднечешском и Моравско-Силезском регионах аренда дешевле ипотеки на 2 000 чешских крон. В регионах с более высоким спросом на жилье ипотека по-прежнему значительно дороже. Например, в Южно-Моравском крае квартира площадью 60 кв. м стоит около 4,72 млн чешских крон. При собственных сбережениях в размере 944 484 чешских крон, что составляет одну пятую часть от общей суммы, и ипотеке в размере 3,78 млн чешских крон ежемесячный платеж составляет 21 603 чешских крон. В настоящее время стоимость аренды аналогичной квартиры составляет 15 300 чешских крон в месяц.



«За последние два года процентные ставки снизились на 1,2 процентных пункта, до нынешних 4,78 процента. Эксперты ожидают дальнейшего снижения. В то же время ожидается замедление роста цен на недвижимость и возвращение рынка жилья, занимаемого владельцами, к равновесию. Тем временем арендное жилье в Чехии дорожает на шесть-семь процентов в годовом исчислении. И ожидается, что эта тенденция сохранится в 2025 году, а в некоторых местах даже ускорится», — говорит Мирослав Маджер, исполнительный директор Hyponamir.cz.



Однако Якуб Высоцкий, президент ANB и владелец SIAN, не согласен с тем, что ипотека выгоднее аренды. По его словам, в третьем квартале прошлого года средний платеж по ипотеке по сравнению с арендой вырос на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом. «В конце этого года мы ожидаем, что ставки по ипотеке составят около четырех процентов. Что касается цен на жилье, то мы ожидаем, что их рост составит около 10 процентов, а может быть, и больше», — добавил Высоцкий.



Согласно данным Swiss Life Hypoindex, средняя ставка по ипотечным кредитам в начале февраля снова немного снизилась — на 0,02 процентного пункта до 5,11 процента по сравнению с предыдущим месяцем. При такой ставке ежемесячный платеж по ипотечному кредиту на сумму 3,5 млн. чешских крон, оформленному на сумму до 80 % от оценочной стоимости недвижимости (LTV) со сроком погашения 25 лет, составил 20 692 чешские кроны. Это на 1 000 чешских крон меньше, чем в прошлом году. Анализ, проведенный платформой недвижимости UlovDomov.cz, показывает, что арендная плата в Чешской Республике в четвертом квартале прошлого года выросла в среднем на семь процентов по сравнению с предыдущим годом и составила 16 473 чешских крон.