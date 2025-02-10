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Тысячи квартир за 20 миллиардов. Пенсионные фонды воскресят рынок аренды, но не для всех

Новости и статьи
25 февраля 2025
18:00
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Десятки миллиардов крон могут в ближайшие годы поступить на рынок аренды из фондов, в которых чехи откладывают деньги на пенсию. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), они должны помочь улучшить нынешнюю плачевную ситуацию с доступностью жилья, которая осложняет жизнь даже людям со средним достатком. Однако не все фонды будут использовать новую опцию.
По мнению экономиста Якуба Комарека из PAQ Research, привлечение пенсионных фондов — один из возможных шагов, который может помочь решить затянувшуюся проблему с дорогим жильем. «Если удастся наладить сотрудничество таким образом, чтобы оно было выгодно обеим сторонам», — отметил он.

Однако Комарек также напоминает, что недоступное жилье — это комплексная проблема, для решения которой, например, правительственный Национальный экономический совет (NERV) предложил ряд мер, включая корректировки в налогообложении недвижимости.

Правительство не планирует больше никаких налоговых изменений, но хочет развязать руки пенсионным фондам в течение текущего парламентского срока. ODS намерена сделать это с помощью поправки к готовящемуся закону о жилищной поддержке.

Согласно имеющейся информации, пенсионным компаниям должна быть предоставлена возможность инвестировать в облигации и другие ценные бумаги компаний, занимающихся арендой жилья. В качестве альтернативы они могли бы вкладывать деньги в фонды недвижимости. В настоящее время оба варианта запрещены законом.

«Мы обсуждали это изменение с Министерством финансов в течение нескольких месяцев. Для некоторых фондов, особенно так называемых сбалансированных, это, безусловно, будет привлекательно с точки зрения диверсификации их портфелей», — сказал Ян Седлачек, представитель Ассоциации пенсионных компаний.

Станюра ожидает, что таким образом в арендное жилье будут вливаться десятки миллиардов крон. В конце прошлого года под управлением компаний находилось около 600 миллиардов. Согласно готовящемуся предложению, они смогут инвестировать до 20% от этой суммы.

Однако оценки будущей реальности более скромные. По словам Седлачека, в ближайшие годы речь может идти о 20 миллиардах крон. Для части рынка такие инвестиции будут неинтересны.

«Это также может помочь с доступностью жилья, так как появится больше квартир», — говорит Зузана Худоба, основатель компании BTR Consulting.

Министр ожидает, что вместе с другими инструментами, такими как субсидии и льготные кредиты для муниципалитетов, можно будет строить тысячи квартир в год.

Однако это оптимистичная оценка, которую будет трудно выполнить, по крайней мере, в первые несколько лет. Например, в Праге строительство здания на 200 квартир обходится примерно в 1 миллиард крон. В столице на вышеупомянутые 20 миллиардов можно построить около 4 000 квартир.

В небольших населенных пунктах затраты могут быть ниже, а количество квартир — больше. Однако необходимо учитывать, что в Чехии на получение разрешения на строительство многоквартирного дома уходит более пяти лет. Поэтому эффект от использования денег из пенсионных фондов может быть отложен из-за длительной процедуры строительства.

По словам Седлачека, точное количество квартир, которые будут построены на деньги пенсионных фондов, будет зависеть от индивидуальных возможностей на рынке. У каждого фонда своя стратегия, и он сам решает, какие проекты ему покажутся интересными.
недвижимость Чехия
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