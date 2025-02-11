Дешевые ипотечные кредиты помогли замедлить рост арендной платы, но эта тенденция, скорее всего, вернется

В четвертом квартале в ценах на аренду по-прежнему наблюдались значительные региональные различия. Если в самой дорогой Праге вышеупомянутая аренда 70-метровой квартиры стоит около 30 000 крон в месяц, то в самом дешевом городе, Усти-над-Лабем, — чуть более 14 000 крон.



В большинстве региональных городов и в Праге арендная плата продолжала расти, хотя темпы роста цен замедлились. Немного дешевле арендная плата была в Карловых Варах и Брно.



По мнению Петра Ханы, директора по недвижимости и строительству компании Deloitte, причиной замедления роста арендной платы может быть более высокая готовность людей инвестировать в покупку квартиры, чему способствовало снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. В то же время на рынке появились готовые квартиры, которые владельцы решили сдавать в аренду.



«И последнее, но не менее важное, — это фактор сезонности, когда в определенное время года наблюдается органическое падение спроса на аренду», — говорит Хана.



Однако рост арендной платы, похоже, еще не закончился. Это связано также с тем, что цены на покупку недвижимости значительно растут. По данным Deloitte, в прошлом году они выросли на 15,3% по всей Чешской Республике. Более того, рост продолжится и в этом году, что арендодатели постараются отразить в арендной плате.



«В ближайшие годы мы увидим, как арендная плата догонит рост цен на недвижимость», — говорит Яромир Шиндел, главный экономист Чешской банковской ассоциации.