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Квартиры в Чехии подорожали на 7%, дома — на 6,4%, а земля — на 4,8%

Новости 420on
5 марта 2025
09:00
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Согласно жилищному индексу ČSOB, цены на недвижимость в Чехии в конце прошлого года снова выросли. Наибольший рост в годовом исчислении в четвертом квартале был зафиксирован в ценах на квартиры, которые подорожали на 7%. Дома подорожали на 6,4%, а земля — на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
В квартальном сравнении цены также выросли, причем наибольший рост в 3,4% был зафиксирован в ценах на квартиры, дома подорожали на 1,9%, а земля — на 1,4% по сравнению с третьим кварталом.

Мартин Вашек, генеральный директор ČSOB Hypoteční banka, заявил, что в 2024 году чешский рынок недвижимости определенно вернулся к равномерному росту, о чем свидетельствует новый ценовой пик в категории квартир. В четвертом квартале 2024 года наблюдался высокий спрос как на новое жилье, так и на старые квартиры. Время продажи сократилось в среднем до 3,8 месяца. Наибольший рост цен на квартиры был зафиксирован в Моравско-Силезском крае (4,6%), за ним следуют Устецкий и Краловеградецкий края (4%), а также Центральная Чехия и Прага (4%).

По словам Вашека, причиной роста цен на квартиры является высокий спрос на собственное жилье и сокращение предложения квартир на рынке, что приводит к росту цен. Предложение старых квартир сокращается, в то время как количество новых квартир в девелоперских проектах растет. Большой интерес вызвали небольшие квартиры площадью до 45 кв. метров. Средняя арендная плата выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, причем наибольший рост был отмечен в Оломоуцком крае.

Продажи жилья стагнировали, а спрос был слабее, чем до пандемии коронавируса. Дома в районах, пострадавших от сентябрьских наводнений, продавались плохо, поскольку покупатели ждали восстановления инфраструктуры. Большинство новых домов строится в Среднечешском крае и вокруг Брно. Строительство поддерживается замедляющимся ростом его стоимости.

Спрос на землю уже давно превышает предложение, что приводит к постоянному росту цен. На предложение влияют, например, устаревшие планы зонирования и недостаточная мощность инженерных коммуникаций, что заставляет заинтересованных лиц искать землю вдали от крупных городов.
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