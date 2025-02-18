Ставки по ипотеке в Чехии спустя три года могут упасть ниже пяти процентов

Если в ближайшие несколько недель развитие ипотечного рынка будет продолжаться такими же темпами, как и до сих пор, то в апреле средняя ставка предложения спустя три года может опуститься ниже пятипроцентной отметки, считают в Swiss Life Hypoindex.





«В марте Swiss Life Hypoindex достиг отметки 5,05 процента, что стало очередным, хотя и небольшим, снижением. Таким образом, наш прогноз о постепенном снижении процентных ставок по ипотечным кредитам сбывается», — сказал аналитик по ипотечному кредитованию Swiss Life Select Иржи Сикора.





«Именно здесь ножницы в предложениях банков раскрываются довольно сильно. Самые низкие ставки в настоящее время предлагаются по трехлетним кредитам, которые, таким образом, являются одними из наиболее часто обсуждаемых вариантов ипотеки. Неудивительно, что именно по ним клиент при определенных условиях может договориться об ипотечном кредите со ставкой чуть ниже четырех процентов», — добавляет ипотечный аналитик.



По данным Swiss Life Hypoindex, среднерыночная трехлетняя фиксация уже четвертый месяц находится ниже пяти процентов, а пятилетняя впервые опустилась ниже этого уровня в марте этого года. Однако изменения индивидуальных фиксаций по-прежнему очень незначительны. Месячное снижение процентных ставок составляет порядка сотых долей процентного пункта.





При ипотечном кредите на сумму 3,5 млн чешских крон, по которому можно получить до 80 процентов от оценочной стоимости недвижимости (LTV), со сроком погашения 25 лет и средней ставкой предложения 5,05 процента, платеж в марте составил 20 555 чешских крон. По сравнению с ситуацией двухлетней давности это на 2 800 чешских крон в месяц меньше. В феврале 2023 года ежемесячный платеж в этом примере составлял 23 340 чешских крон при ставке предложения 6,37%.





Трамп также вносит неопределенность на ипотечный рынок





По мнению экспертов, на развитие отечественного ипотечного рынка будет влиять не только конкурентная борьба банков, но и непредсказуемая политика президента США Дональда Трампа.





«Неопределенность распространяется не только на макроэкономическую ситуацию и финансовые рынки, но и на решения центральных банков по установлению базовых процентных ставок», — комментирует развитие ипотечного рынка Том Кадержабек, руководитель отдела продуктов Swiss Life Select.





По его словам, угроза тарифных войн и связанные с этим ожидания более высокой инфляции заставляют рынок и Чешский национальный банк с осторожностью относиться к дальнейшему снижению процентных ставок.





«Все это негативно сказывается на возможном удешевлении ипотечных кредитов. Их цена зависит от ожидаемого развития процентных ставок в горизонте нескольких лет. Если неопределенность в отношении инфляции сохранится, мы не можем ожидать резкого снижения ставок по ипотечным кредитам в будущем», — добавляет Кадержабек.