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Одинокие чехи из-за цен теперь ищут меньшие по размеру квартиры

Новости 420on
11 марта 2025
13:15
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Одинокие люди стали явлением, определяющим нынешний облик рынка недвижимости. Например, из-за них застройщики стали строить больше небольших квартир. Сокращение домохозяйств также способствует превышению спроса над предложением, что приводит к росту цен. В настоящее время это оказывает заметное влияние на вышеупомянутых одиночек.
«Мы видим, что они ищут квартиры меньшего размера. Раньше они искали, например, квартиры с двумя спальнями. Сейчас, особенно в Праге, это уже перебор. Они чаще выбирают однокомнатные квартиры», — рассказал Ян Мартина, брокер по недвижимости компании M&M Reality.

По мнению экспертов по недвижимости, значительный рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, является одним из факторов, способствующих значительному росту цен на недвижимость. Более того, доля таких домохозяйств ускорилась за последнее десятилетие. В период с 2011 по 2021 год она выросла с 32 до 39%, согласно данным Чешского статистического управления. Более поздние данные отсутствуют.

Помимо одиноких молодых людей, так называемых синглов, на такое жилье также претендуют разведенные женщины и пожилые люди, потерявшие своих партнеров.

Строительство не в состоянии покрыть резкий рост. Только в Праге за рассматриваемое десятилетие появилось 82 000 семей, состоящих из одного человека. Для сравнения, за тот же период в столице было построено чуть более 50 000 квартир.

«К сожалению, кардинального улучшения ситуации нельзя ожидать даже в ближайшие несколько лет, и не только из-за длительного законодательного процесса, но и из-за нехватки мастеров», — говорит Йозеф Лебеда, эксперт по покупке недвижимости из компании Resimo.

В настоящее время эта проблема особенно актуальна на рынке аренды, куда из-за высоких цен на квартиры все чаще приходят одиночки, согласно опыту брокеров по недвижимости.

По данным консалтинговой компании Deloitte, цены на аренду жилья в Чехии в прошлом году выросли на 6% и составили 309 крон за квадратный метр в месяц. Средняя 50-метровая квартира стоит 15 500 крон в месяц. Учитывая, что залог обычно составляет две арендные платы, это часто становится серьезной проблемой для семей, состоящих из одного человека.

Сокращается и число так называемых mingles — молодых людей, у которых есть партнер, проживающий отдельно.

«Мы видим, что для многих пар главным стимулом к совместному проживанию является рост общей стоимости жизни», — говорит Мартин Понцер, исполнительный директор Bezrealitky.

В некоторых случаях семьи, состоящие из одного человека, не только съезжаются, но и договариваются об аренде более просторной квартиры с другой парой, с которой потом делят расходы.

«Найти квартиру большей площади проще, так же как и двухквартирные дома, которые предлагаются в аренду в некоторых областных и районных городах. Таким образом, общие расходы оказываются скромнее, чем если бы пара пыталась снять однокомнатную квартиру в центре», — говорит Мартин Понцер.

Еще несколько лет назад такая форма совместного проживания была уделом студентов, но теперь ею увлекаются и люди за 30. Мартин Понцер упоминает, что ему даже довелось видеть случай, когда две матери-одиночки с маленькими детьми заключили такое соглашение.
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