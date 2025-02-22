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Hypomonitor: Объем ипотек в феврале вырос на 13% по сравнению с предыдущим месяцем

Новости 420on
14 марта 2025
09:00
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Банки и строительные общества в Чехии выдали в феврале ипотечных кредитов на сумму 25,5 миллиарда крон, что на 13% больше, чем в январе. Объем новых кредитов без рефинансирования вырос на ту же величину и составил 21,1 миллиарда крон. Процентные ставки в январе немного снизились, в среднем с 4,78% до 4,72%.
Это следует из статистики Чешской банковской ассоциации Hypomonitor. 

В годовом исчислении рост объема выданных ипотечных кредитов в феврале замедлился до 62% по сравнению с 72% в январе. Количество новых ипотечных кредитов в феврале достигло 5 277, что на 37% больше, чем год назад. «Объем новых ипотечных кредитов в феврале продолжал расти быстрыми темпами, и этому способствовало не только обычное мягкое февральское оживление. Этот рост отражает не только дальнейшее увеличение средней суммы ипотечного кредита, но и небольшое увеличение количества новых ипотечных кредитов», — сказал Яромир Шиндель, главный экономист ассоциации.

Объем рефинансированных кредитов, то есть выданных внутри страны или в другом учреждении, в феврале вырос на 10% по сравнению с предыдущим годом и составил 4,3 миллиарда крон. Снижение средней ставки подтверждает тенденцию к снижению до уровня ниже пяти процентов, на котором она в последний раз находилась в июле 2024 года. Таким образом, февральский уровень на 0,64 пункта ниже, чем год назад, что позволяет снизить ежемесячные платежи по ипотеке примерно на 1,7% от чистого дохода заявителя, или на 1 500 крон.

«Ипотечные ставки, скорее всего, продолжат снижаться благодаря конкуренции, хотя текущее развитие рыночных процентных ставок в чешской экономике и еврозоне может помешать этому процессу», — добавил Шиндель. По его словам, несмотря на то, что Чешский национальный банк возобновил снижение процентных ставок в феврале, рыночные ставки с более длительными сроками погашения в среднем находятся в том же диапазоне, что и осенью прошлого года. Они отражают не только динамику процентной ставки ЧНБ, но и сочетание прогнозов по инфляции, экономике и динамике обменного курса.
ипотеки процентные ставки Чехия покупка недвижимости
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