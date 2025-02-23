Трубки в стене, дополнительный коридор. 10 000 стандартов делают квартиры дороже

Количество технических и отраслевых стандартов в строительной отрасли постоянно растет. Если в 1990 году их было 680, то сегодня эксперты оценивают их количество в 10 000. Регламентируется практически все — от размеров комнат до планировки квартиры. Это делает жилье более комфортным, но и значительно более дорогим.





«Шумоизоляция, теплоизоляция, пожарные нормы — все совершенствуется, и многие из этих вещей определяются стандартами или постановлениями. Освещение, блики и, в конечном счете, высота комнат — все это решается. Раньше было принято, чтобы каналы центрального отопления были видны, теперь все врезано в стену. Таких требований очень много, и все делают вид, что это новый стандарт, что это нормально. Мы дошли до того, что большинство многоквартирных домов — это, по сути, роскошь, но потом мы удивляемся, что они еще и дороже», — говорит Петр Паличка.





Чешская особенность? Коридор у туалета





Чехия часто вводит технические стандарты и требования, которые строже минимальных стандартов, установленных Европейским союзом. Иногда эти стандарты даже не являются обязательными для исполнения, но на их основе принимается ряд постановлений, которые уже являются обязательными для исполнения, объясняет Паличка, добавляя, что за рубежом ситуация более благожелательная.





В качестве примера он приводит чешское правило, согласно которому дверь из туалета не должна вести в гостиную, а между ними должен быть коридор. «В Словакии это тоже не так, и, например, в небольших квартирах это проблема. Это, безусловно, увеличивает расходы, потому что приходится делать коридор. Но стандарты также касаются размеров жилых комнат или освещения. Если бы мы сказали — да, сейчас мы ищем реальную модель доступной квартиры и просто приняли минимальный стандарт, то цены были бы ниже», — добавляет Паличка.





Но все начинается с самого строительства. Официально у строительного управления есть 60 дней на рассмотрение заявки на получение разрешения на строительство (90 дней в более сложных случаях), но на практике все иначе, и это опять же удорожает строительство. «Из своего опыта и опыта коллег, которые выдают разрешения на масштабное строительство, я знаю, что это занимает много времени, во многих случаях несколько лет, пять, шесть и более», — говорит Паличка.





Он отмечает, что в настоящее время ситуация усугубляется перегруженностью строительных бюро, в некоторых из которых не хватает до половины сотрудников. «Кроме того, в настоящее время разрешения выдаются по двум строительным законам, старому и новому, что, несомненно, очень обременительно для работников. Недавно в одном из офисов нам сказали, что сейчас они работают с документами 2023 года и не знают, когда приступят к нашим», — добавляет он.





Очередное увеличение бюрократии





Кроме того, в ближайшие несколько лет ожидается введение более тысячи новых стандартов, что может увеличить стоимость строительства еще на 10-20%, считают эксперты.





«Например, парковка для электромобилей. Сегодня в жилых домах строится мало таких мест, потому что они должны соответствовать определенным условиям. Пока это работает, таких машин не так много, но мы знаем, что в будущем понадобится больше парковочных мест для электромобилей. Сейчас этим занимается пожарная служба, разрабатывается новое постановление. Но это означает увеличение парковочных мест, разную высоту потолков, спринклеры и многие другие требования. Они понятны с точки зрения безопасности, но явно удорожают строительство. Это вмешательство в структурную концепцию дома, которое может составить от 10 до 15% дополнительных расходов — в зависимости от того, насколько строгим будет постановление», — объясняет Паличка.





По мнению Палички, требования ESG и стремление к энергонезависимым зданиям приведут к дальнейшему росту цен. «В принципе, все хорошо, сокращение выбросов — это прекрасно, но проблема в том, что это всегда что-то стоит», — говорит Паличка, добавляя, что требования ESG — это значительный элемент повышения цен. Он не считает реальным, чтобы даже существующие здания были климатически нейтральными в 2050 году.





«Есть несколько причин. Первая — это, конечно, деньги, но, допустим, мы можем их где-то занять. Затем — человеческие ресурсы. Людей просто нет на стройках, и это означает увеличение мощности строительных компаний, затем строительные материалы, которых тоже нужно определенное количество, но у этих компаний есть ограничения по выбросам, а они есть. Если все это сложить, то цель кажется мне нереальной», — говорит Паличка.





С другой стороны, компас, недавно представленный Урсулой фон дер Ляйен, направлен на сокращение бюрократии.





«Однако пока что стандарты скорее повышаются. Конечно, я бы хотел, чтобы процесс пошел вспять. И я не знаю, как именно этого добиться. Если в один прекрасный день будет сказано, что это просто больше не применимо, и мы не будем этим заниматься? Тем временем появляются такие невероятные стандарты, как, например, новый стандарт по меблировке квартир. В нем говорится, какого размера должен быть стол, сколько стульев должно быть вокруг него, сколько сантиметров вокруг стола, вокруг кровати, какого размера должна быть кровать... Это просто невероятно», — говорит Паличка.