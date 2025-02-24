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Средняя сумма ипотеки в Чехии выросла до 4 миллионов крон

Новости 420on
15 марта 2025
13:00
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Квартиры становятся все дороже, и чехам часто приходится влезать в несоразмерно большие долги при их покупке. Более того, все больше людей вообще не имеют возможности получить ипотечный кредит. Средняя сумма вновь выданных ипотечных кредитов в феврале выросла до 4 миллионов крон. Это на 18% больше, чем год назад, когда показатель достигал 3,38 миллиона крон, отметила Чешская банковская ассоциация.
«Это отражает сочетание высоких цен на недвижимость, роста заработной платы и более низких процентных ставок», — заявили в ассоциации. Там напомнили, что в прошлом году цены на недвижимость выросли в среднем более чем на 10%.

Верно и то, что чешские банки не спешат удешевлять ипотеку. Средняя процентная ставка по новым ипотечным кредитам снизилась до 4,72% с 4,78%в январе. Индекс Swiss Life Hypoindex, который отслеживает цены спроса банков, в феврале упал на шесть базисных пунктов до 5,05%.

По данным ČBA Hypomonitor, средний ежемесячный платеж увеличился примерно на 3,9% в годовом исчислении, то есть на 3 400 крон до 22 090 крон. Средний срок погашения ипотечного кредита составляет 26,5 года.

В феврале банки и строительные общества предоставили новые ипотечные кредиты на сумму 21,1 миллиарда крон, а клиенты дополнительно рефинансировали свои ипотечные кредиты на общую сумму 4,3 миллиарда крон.

«По сравнению с январем объем новой ипотечной деятельности увеличился примерно на 13%, что отчасти соответствует сезонному эффекту восстановления после более слабого начала Нового года», — заявили в ассоциации, добавив, что в феврале банки выдали 5 277 ипотечных кредитов, что на 37% больше, чем год назад.
Чехия ипотеки покупка недвижимости
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