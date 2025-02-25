Интерес к дачам ослабел после пандемии. Но владельцы не хотят снижать цены

Рынок загородной недвижимости Чехии пережил небывалый рост во время пандемии коронавируса. Закрытые границы и ограничения на то, чем можно заниматься в выходные дни, вытеснили многих чехов из городов на дачи, что вызвало резкий рост спроса и цен. По мнению экспертов, практически все предлагаемые объекты были проданы в период с 2020 по 2022 год, причем зачастую по ценам, которые сейчас кажутся дикими. Уже через несколько лет эта тенденция ушла в прошлое.



«Время, когда практически все можно было продать по любой цене, прошло», — говорит брокер RE/MAX Horizont Штепан Гьюрич, комментируя трансформацию рынка.



Он отмечает, что рынок пострадал не только от снятия ограничений, связанных с пандемией, но и от более дорогих ипотечных кредитов и роста расходов на эксплуатацию и содержание этих объектов. По оценкам агентства недвижимости, количество проданных домов для отдыха сократилось почти вдвое по сравнению с рекордным периодом пандемии.



«Некоторые проекты, такие как апартаменты в горах, предлагаются уже очень давно и до сих пор тщетно ищут владельцев», — говорит Гьюрич. Основной проблемой, по его словам, является нежелание продавцов снижать свои ценовые ожидания, оставшиеся со времен рекордного периода пандемии.



Рынок загородной недвижимости также активизировался благодаря решению ряда людей, купивших дачи и дома во время пандемии, вернуть их на рынок. Первоначальная эйфория и энтузиазм улеглись, люди снова смогли путешествовать, новые владельцы также поняли, что уход за дачей требует времени и денег.



«Сейчас на рынке предлагается около 2 500 домов для отдыха, в то время как в 2021 году их было чуть меньше 2 000, так что предложение сейчас примерно на 25% выше. Многие клиенты, купившие недвижимость во время пандемии коронавируса, сейчас ее продают», — подтверждает Ондржей Машин, управляющий директор компании Bidli real estate.



Однако ситуация меняется в зависимости от региона.



«В большинстве регионов цены выше. В последнее время цены на предложения особенно выросли в Высочине, Краловеградецком и Среднечешском краях», — добавляет он.



«В некоторых регионах мы видим, что цены предложения на недвижимость для отдыха немного ниже, чем были до окончания ковидного периода, в других они находятся на том же уровне», — комментирует Гана Контриш, менеджер сектора услуг Seznam.cz.



Пресс-секретарь Bezrealitky.cz Франтишек Броже подтверждает, что бывают и обратные случаи. «В некоторых населенных пунктах цены предложения упали более чем на треть за год», — говорит он, добавляя, что в крайних случаях загородные дома продавались в три раза дешевле, чем во время пика спроса.



Расположение — важный параметр в ценообразовании. Во время пандемии люди скупали все и везде. «Падение спроса особенно заметно в непривлекательных местах, таких как Усти-над-Лабем, Высочина и районы за пределами основных туристических центров», — говорит Томаш Елинек, директор риелторской компании Century 21.



Однако, по данным Bezrealitka, мнение о привлекательности отдельных мест для покупки дачи также значительно изменилось по сравнению с периодом коронавируса. Если во время пандемии практически не было места, которое было бы неинтересно для сделки и недвижимость там стоила бы ниже средней стоимости по сравнению с другими регионами Чехии, то сегодня таких мест довольно много.



«Ситуация стабилизируется, и цены растут не повсеместно, а только там, где это экономически оправдано — спрос сосредоточен на качественной и пригодной для круглогодичного проживания недвижимости в интересных местах», — прогнозирует Франтишек Брож.



По мнению экспертов, за несколько лет, прошедших после пандемии, изменился и средний покупатель этой недвижимости. «Недвижимость чаще всего делится в рамках расширенной семьи, если семья хочет иметь ее для себя, она чаще ищет второй дом, то есть место, где можно было бы жить часть года и откуда можно было бы работать», — говорит представитель Bezrealitky.cz. Это означает, что загородные дома и дачи должны иметь все условия для нормального проживания.



«Также все больше внимания уделяется возврату инвестиций и возможности использования недвижимости для коммерческой аренды», — заключает Франтишек Брож.