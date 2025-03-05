Galerie Vaňkovka не продается, решил немецкий владелец торгового центра в Брно
20 марта 2025
18:00
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Еще недавно ходили разговоры о продаже и участнике торгов, но сейчас все уже в прошлом. Торговый центр Galerie Vaňkovka в Брно не сменит владельца и останется в собственности немецкой группы ECE, которая его построила. В марте этого года торговый центр отмечает свое 20-летие.
«Продажа остановлена, и нынешние владельцы продолжат управлять центром», — заявил директор торгового центра Томаш Кноп журналистам в четверг на пресс-конференции, посвященной 20-летию открытия Vaňkovka.
До недавнего времени существовали предположения о серьезных претендентах в лице фонда недвижимости Trigea. «Это прекрасный подарок, что центр остается у нынешних владельцев. Информация, которая была в СМИ, на данный момент уже не актуальна. Мы получили официальную информацию от нашей компании, что мы остаемся с этим владельцем и будем продолжать двигаться вперед», — сказал Кноп.
Но он не смог ответить на вопрос, как долго действует условие. «Это относительно недавняя информация, поэтому я не могу сказать. Но, наверное, это не наша цель — вновь поднимать вопрос о продаже центра через год», — сказал Кноп.
До недавнего времени существовали предположения о серьезных претендентах в лице фонда недвижимости Trigea. «Это прекрасный подарок, что центр остается у нынешних владельцев. Информация, которая была в СМИ, на данный момент уже не актуальна. Мы получили официальную информацию от нашей компании, что мы остаемся с этим владельцем и будем продолжать двигаться вперед», — сказал Кноп.
Но он не смог ответить на вопрос, как долго действует условие. «Это относительно недавняя информация, поэтому я не могу сказать. Но, наверное, это не наша цель — вновь поднимать вопрос о продаже центра через год», — сказал Кноп.
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