Galerie Vaňkovka не продается, решил немецкий владелец торгового центра в Брно

«Продажа остановлена, и нынешние владельцы продолжат управлять центром», — заявил директор торгового центра Томаш Кноп журналистам в четверг на пресс-конференции, посвященной 20-летию открытия Vaňkovka.



До недавнего времени существовали предположения о серьезных претендентах в лице фонда недвижимости Trigea. «Это прекрасный подарок, что центр остается у нынешних владельцев. Информация, которая была в СМИ, на данный момент уже не актуальна. Мы получили официальную информацию от нашей компании, что мы остаемся с этим владельцем и будем продолжать двигаться вперед», — сказал Кноп.



Но он не смог ответить на вопрос, как долго действует условие. «Это относительно недавняя информация, поэтому я не могу сказать. Но, наверное, это не наша цель — вновь поднимать вопрос о продаже центра через год», — сказал Кноп.