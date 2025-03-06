Высокий спрос и мало строится. Квартиры в Чехии будут дорожать

Чешская строительная отрасль начала этот год с тяжелого падения. В январе количество сданных в эксплуатацию квартир упало более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и перспективы на будущее тоже не радуют — количество новых объектов упало на 27%. Об этом свидетельствуют январские данные Чешского статистического управления.



«Уже два года, как многие застройщики отложили свои планы по дальнейшему строительству», — объясняет Михал Пих, управляющий директор сервера недвижимости Reality Čechy. «Основной причиной этого стал не только рост цен на энергоносители, но и подорожание коммерческих кредитов, без которых многие застройщики не могут обойтись, и особенно резкое повышение процентных ставок по ипотечным кредитам».



Более того, по его словам, исторически высокие цены на жилье и дорогие ипотечные кредиты в один момент встретились. Интерес к недвижимости резко упал, потому что люди просто не могли себе этого позволить. «Поэтому многие проекты были отложены на неопределенный срок», — добавляет он.



Петр Дуфек, главный экономист Creditas, оценивает ситуацию схожим образом. «Основным преобразованием является готовность проектов — от земли, всех марок до мощностей строительных компаний. Именно последние могут в скором времени стать помехой для любых проектов. Возможно, даже в большей степени, чем проблемная процедура строительства».



Это подтверждают и результаты ежеквартального анализа чешской строительной отрасли, подготовленного аналитической компанией CEEC Research, согласно которым, несмотря на спад на рынке, строительные компании оценили загрузку своих мощностей в прошлом году примерно в 90%. Проще говоря, компании работали почти на полную мощность даже в условиях ослабления рынка.



Длительный процесс



Хотя всплеск спроса на квартиры, который наблюдается на рынке в последние месяцы, может побудить застройщиков к более активному строительству, они сталкиваются с препятствием, которое не могут ускорить.



«Проблема остается прежней: очень медленные процессы получения разрешений. Девелоперы обычно планируют строительство на 10 и более лет вперед. Тогда сложно реагировать на текущие изменения, например, на скачок процентных ставок», — добавляет Пих.



Он отмечает, что в некоторых городах новые квартиры не строятся уже несколько лет. И даже когда новые проекты появляются, цены на них выше, чем на аналогичные проекты на предыдущих этапах.



«Ценообразование — ключевой момент. Во-первых, чтобы покрыть расходы на строительство, но в то же время быть доступными для покупателей», — говорит он.



По словам Петра Михалека, председателя правления Skanska Residential, предложение новых квартир в Праге, в частности, долгое время оставалось низким. «В конце прошлого года в Праге было доступно 5 700 новых квартир, и предложение оставалось на этом уровне в течение двух лет», — говорит он.



В прошлом году, по его словам, в продажу поступило больше квартир, чем в предыдущие годы, но этого все равно было недостаточно, чтобы покрыть высокий спрос.



«Более того, большинство из них были ранее разрешенными проектами, запас которых постепенно уменьшается, а новые не могут быть выведены на рынок вовремя и в достаточном количестве из-за длительного процесса получения разрешений», — подтвердил глава девелоперской компании.



Михалек отмечает, что долгосрочная предсказуемость и политическая воля к изменениям могли бы принести улучшения. «Это означает четкие и действенные правила выдачи разрешений на строительство, которые предотвращают бесконечные возможности для препятствий на протяжении всего процесса, а также современные планы зонирования, которые действуют и позволяют гибко вносить изменения, если этого требует ситуация и логика вопроса».



Главный экономист Creditas говорит, что в течение года произойдет небольшой рост числа завершенных строительством объектов. Но это не изменит ситуацию на рынке. «Ничего не изменится, пока на рынке не появится достаточное количество так называемого жилья. Но это, конечно, лишь гипотетический вариант», — говорит Петр Дуфек.



В общей сложности в Чехии не строится даже 40 000 квартир в год. Зато спрос и количество ежегодно продаваемых квартир значительно выше, например, в 2023 году было продано более 55 000 квартир, а в рекордном 2021 году даже 73 000 квартир.



Цены на недвижимость будут расти



Сложившаяся ситуация между спросом и предложением приводит к неизбежному — росту цен на недвижимость. «Текущее предложение не соответствует спросу», — говорит Михал Пих. «Три месяца назад на нашем сервере недвижимости было представлено более 40 000 объектов. Сейчас их на 15% меньше».



«Учитывая высокий спрос, который также представлен сильным ростом ипотечного рынка, мы, вероятно, не можем ожидать ничего другого, кроме дальнейшего роста цен на квартиры на чешском рынке недвижимости», — добавляет главный экономист Creditas Петр Дуфек.



По его словам, рост цен не затронет все сегменты в равной степени. «В целом мы, вероятно, увидим дальнейший рост цен на недвижимость. Конечно, это не всегда будет происходить повсеместно и в одинаковой степени. У инвесторов и тех, кто заинтересован в жилье, также будет больше выбора. Я ожидаю, что в этом году возрастет интерес к домам и квартирам, находящимся на реконструкции, которые более доступны по цене по сравнению с новостройками», — заключает он.