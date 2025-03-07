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Рынок недвижимости в Чехии стабилизировался в прошлом году и начал постепенно расти

Новости 420on
24 марта 2025
22:00
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Например, возрос интерес к новым квартирам, но из-за сокращения предложения цены на них выросли, особенно в Праге. Зафиксирован рекордный интерес к аренде пражских офисов, но количество завершенных объектов было значительно ниже среднего многолетнего уровня. С другой стороны, снизился интерес к аренде промышленных помещений, который упал до уровня, существовавшего до пандемии коронавируса.
Об этом говорится в отчете «Тенденции 2025» Ассоциации развития рынка недвижимости (ARTN), который имеется в распоряжении ČTK.

По данным ARTN, стабилизация инфляции и снижение процентных ставок стали ключевыми факторами положительной динамики рынка в 2024 году. В последнее время все большее внимание инвесторов привлекает арендное жилье, а также промышленная и логистическая недвижимость, которая, согласно отчету, характеризуется стабильной доходностью даже в периоды экономических колебаний. В целом за год объем инвестиций составил 1,8 миллиарда евро (45 миллиардов крон), что на 23% больше, чем в прошлом году. В последнем квартале прошлого года инвестиционная активность в сфере недвижимости выросла более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Количество новых квартир, проданных в Праге в 2024 году, выросло до 7 200, что на 80% больше, чем в прошлом году. Спрос был высоким, несмотря на рост цен, сообщает ARTN. Средняя цена новых квартир, продаваемых в Праге, выросла на десятую часть по сравнению с предыдущим годом и составила 156 828 крон за квадратный метр. Динамика продаж в регионах была аналогична столичной. 

В целом за год в регионах было продано 8 256 новых квартир, что на 60% больше, чем в прошлом году. В четвертом квартале в регионах было продано 2 207 новых квартир, что на 45% больше, чем в прошлом году. По сравнению с 2023 годом новые квартиры в регионах подорожали на 4% до 101 738 крон за квадратный метр.

В прошлом году в Праге было построено 72 800 кв. метров офисов. Это на 26% меньше, чем в предыдущем году, и значительно ниже среднего десятилетнего показателя, превышающего 120 000 кв. метров. 

Ожидается, что в 2025 году будет построено менее 25 000 кв. метров офисных площадей, что станет самым низким показателем нового предложения за всю историю пражского рынка. В этом году на крупнейшем офисном рынке Чехии завершится строительство PernerKa, первой очереди E-Factory в Праге 9, а также реконструкция проектов NR7 и VN62 в центре города.

Строительство торговых площадей в прошлом году было поддержано стабилизацией розничных продаж, которые выросли по сравнению с предыдущим годом. Новые торговые площади вводились в основном в ритейл-парках. В остальном, согласно отчету, инвестиции в этот сегмент в последнее время были направлены на модернизацию, а не на дальнейшее строительство. Еще одной тенденцией является экспансия чешских онлайн-ритейлеров на зарубежные рынки, включая Западную Европу и более отдаленные регионы.

Промышленные площади В прошлом году было построено 517 900 кв. метров промышленных площадей, что на 45% меньше, чем в предыдущем году. Спрос за полный год был самым низким с 2018 года и снизился на пятую часть по сравнению со средним показателем за пять лет. Однако в ближайшие годы объем новых промышленных площадей должен снова начать расти быстрее. По данным ARTN, в настоящее время планируется построить около 5,9 миллиона кв. метров площадей.
строительство недвижимость Чехия
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