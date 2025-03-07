Интерес к дачам и загородным домам снова растет. Растут и цены на востребованные объекты

«Из-за избытка предложения теперь есть из чего выбирать», — говорит Томаш Елинек, директор агентства недвижимости Century 21. «Если в Карловых Варах или Усти-над-Лабем вы найдете множество вариантов, то в Крконоше это будет сложнее», — добавляет он.



Наибольший бум дачное и загородное землевладение пережило в Чехии в эпоху социализма. Когда после революции границы открылись, интерес постепенно сошел на нет, а цены упали. Оживление на рынке произошло только во время пандемии коронавируса пять лет назад. Людям было удобнее переждать ограничения в загородном доме, чем в городской квартире.



Однако последовавший за этим энергетический кризис и возвращение заграничных поездок заставили некоторых владельцев отказаться от дачной недвижимости. Покупателей в то время было трудно найти. Елинек описывает падение спроса примерно на 40% в 2023 году. Сейчас покупатели постепенно возвращаются. Пока особенно в самые популярные места, включая упомянутые Крконоше, Дольни-Мораву, Липно и Слапы.



Февральские данные крупнейшего сайта объявлений Sreality показывают, что цены растут практически во всех регионах. Исключение составляют лишь Прага и Пльзеньский край, которые не входят в число самых востребованных регионов.



Самые высокие цены на курортную недвижимость — в Среднечешском крае. По сравнению с прошлым годом цены на домики и дачи выросли на 15% и составили в среднем 57 500 крон за квадратный метр.



В Слапах рост цен был еще сильнее, по сравнению с прошлым годом рост цен составил 66%. Для примера: домик площадью 55 квадратных метров с участком в 700 метров продается здесь за 7,5 миллиона крон.



Автомобильные дороги также оказывают влияние

Мартин Понзер, руководитель цифровой службы недвижимости Bezrealitka, говорит, что в некоторых местах увеличение строительства дорог и магистралей могло способствовать росту стоимости. Особенно это касается объектов недвижимости, не подлежащих продаже.



«Чаще всего это коттеджи и деревенские дома для будущего отдыха в плохом состоянии, требующие капитального ремонта. В случае с такими объектами, если время на дорогу до столицы существенно сократится, на них могут найтись новые покупатели», — говорит он.



Понзер ожидает, что в этом году рост цен продолжится. Однако он должен быть умеренным. Более значительный рост цен он ожидает только в случае удачного расположения и качественных дач с возможностью круглогодичного использования.



В настоящее время они являются большой привлекательностью для заинтересованных лиц. Для некоторых покупателей они представляют собой альтернативу дорогим квартирам и дорогостоящему строительству семейных домов. Люди могут отремонтировать их и затем использовать для собственного проживания.



Если кто-то хочет сэкономить, то, по словам Елинека, стоит поискать жилье в менее популярных местах. «В регионах Дечин и Усти цены на коттеджи и дачи упали. Можно найти случаи, когда цена в три раза ниже, чем в ковидный период», — говорит Елинек.